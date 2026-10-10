Florentin Petre (50 de ani) a fost poreclit Santi Cazorla, după ce a condus-o pe Wieczysta Cracovia spre victoria cu Wisla Plock, scor 3-0, în etapa #10 din Polonia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenor secund la Wieczysta Cracovia, Petre i-a luat locul pe bancă lui Zeljko Kopic (49 de ani).

Fostul tehnician al lui Dinamo a fost suspendat, după cartonașul roșu primit etapa trecută, în remiza, 2-2, cu Widzew Lodz.

Florentin Petre, poreclit Santi Cazorla de jucătorii celor de la Wieczysta Cracovia

A fost sărbătoare în vestiarul celor de la Wieczysta Cracovia, după victoria cu Wisla Plock, prima obținută de echipă din 15 august încoace.

Polonezii au postat pe InstaStory un videoclip în care jucătorii au cântat și au scandat alături de membrii staffului. Printre aceștia s-a numărat și Florentin Petre, surprins în mijlocul bucuriei.

În tot acest timp, jucătorii au început să scandeze numele lui Santi Cazorla, legendarul fotbalist spaniol care a evoluat la Arsenal și Villarreal și care s-a retras în această vară, la vârsta de 41 de ani. Fostul mijlocaș este dublu campion european alături de iberici, în 2008 și 2012.

Unul dintre motivele pentru care fotbaliștii celor de la Wieczysta Cracovia au ales să scandeze numele spaniolului ar putea fi asemănarea fizionomică dintre Florentin Petre și Santi Cazorla.

Florentin Petre (stânga) și Santi Cazorla (dreapta)/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro

Florentin Petre: „Această victorie este un cadou pentru noi”

La finalul partidei cu Wisla Plock „Piticul” a oferit și o primă reacție:

„Această victorie este un cadou pentru noi. Munca grea a dat roade”, a declarat Petre, citat de lovekrakow.pl.

Cât despre colaborarea cu Zeljko Kopic, el a afirmat: „Avem o relație foarte bună, lucrăm împreună de trei ani. Ne înțelegem din priviri, iar asta se reflectă în joc”.

Wieczysta Cracovia nu are prea mult timp de odihnă. Luni are programat duelul cu Katowice, o restanță din etapa #3.

În acest moment, Wieczysta Cracovia a ieșit din zona roșie și ocupă locul 14, cu 8 puncte, după 9 meciuri jucate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport