HOFFENHEIM - FCSB 0-0. Jucătorii campioanei României au declarat că nu se mulțumesc doar cu clasarea în primele 24 de echipe și își doresc calificarea direct în optimile de finală.

15.000 de români au susținut echipa în deplasarea din Germania

FCSB a reușit încă un rezultat mare în Europa League, a remizat, scor 0-0, pe terenul celor de la Hoffenheim, în etapa #6.

Prin punctul obținut pe teren nemțesc, campioana a obținut matematic calificarea în primele 24 de echipe.

Hoffenheim - FCSB. Darius Olaru: „Ne-am calificat, gata?”

Imediat după fluierul final, Darius Olaru a fost invitat la flash-interviu, la Prima Sport, unde a părut surprins de faptul că punctul obținut în această seară a fost de ajuns pentru a asigura calificarea în play-off:

„Ne-am calificat, gata? Atunci, mă bucur mult, eu mă gândeam la victorie, ca să fim siguri că suntem calificați, dar dacă spuneți că suntem calificați, e bine. Mă bucur că nu am pierdut. Am făcut un joc bun.

Totuși, cum am mai spus, trebuie să ne gândim la primele 8, cred că avem forța să fim acolo.

I-am analizat, știam că fac un presing foarte bun, am încercat mult să jucăm în spatele lor, pe mingea a doua, am obținut măcar un egal și mă bucur că ne-am calificat.

Am fost mai mult un vârf fals azi, așa s-a decis și am încercat să-mi fac treaba cât de bine am putut. Am stat foarte bine fizic, am știut să alergăm unul pentru altul și i-am ținut foarte bine”.

Mijlocașul FCSB a fost fascinat de fanii prezenți pe stadionul din Germania și a transmis că s-a simțit ca la Euro:

„Sincer, m-am simțit ca acum 7-8 luni, când am venit în Germania, la Euro, cu echipa națională. Vreau să le mulțumesc mult, în numele echipei, tuturor suporterilor care au venit astăzi pe stadion”.

Darius Olaru a primit un cartonaș galben în minutul 34, pentru un fault violent.

Căpitanul campioanei a fost schimbat cu un minut înainte de finalul partidei cu Mihai Toma, tânărul de 17 ani din lotul FCSB.

Mijlocașul a primit nota 6,7, potrivit SofaScore.

Adrian Șut: „Noi ne doream victoria în această seară”

Internaționalul român a analizat jocul prestat de echipa sa și a spus că egalul este unul meritat, având în vedere adversarul pe care l-au înfruntat:

„Este un punct important, cu o echipă foarte bună. Nu știu dacă erau de bătut, dar noi am avut ocazii foarte mari, dar să zicem că suntem mulțumiți și cu un punct în deplasare.

Noi ne doream victoria. Am demonstrat și în Europa și în campionat că suntem o echipă foarte bună.

Antrenorii pregătesc meciul în detaliu, alături de ei reușim să facem o figură frumoasă”.

Mijlocașul defensiv a vorbit și despre ocazia foarte mare din minutul 37. Atunci Darius Olaru i-a trimis o pasă filtrantă, printre doi jucători adverși, Șut s-a aflat într-o poziție clară de gol, față-n față cu portarul, a trimis mingea pe centrul porții, acolo unde s-a aflat și goalkeeperul advers:

„Am fost puțin dezamăgit, am avut o ocazie mare, mai ales că nu ajung des acolo. Cred că trebuia să marchez, îmi pare rău că nu am făcut-o, trebuia să aduc victoria, dar până la urmă e important că am luat un punct”.

Adrian Șut: „Obiectivul este clasarea în primele 8 echipe”

Fotbalistul de 25 de ani a mai adăugat faptul că obiectivul campioanei României rămâne clasarea în primele 8 echipe:

„Eu în general sunt o persoană pozitivă, știu cât muncim și țintim cât mai sus. Obiectivul este să terminăm în primele 8, dacă se poate, dacă poți să câștigi grupa, ești șmecher, dar cred că este dificil, sunt adversari foarte dificili în Europa”.

Adi Șut a fost impresionat de numărul mare de suporteri care au făcut deplasarea în Germania pentru a-i susține pe roș-albaștri:

„Nu mă așteptam să fie atât de mulți suporteri. Chiar vorbeam cu Darius Olaru înainte de meci de atmosfera minunată de la EURO, la meciul cu Ucraina se auzea numai «România». Acum aveam același sentiment. Le mulțumim.

Mergem la fiecare meci la victorie, mai ales dacă suntem calificați matematic, nu avem nimic de pierdut”.

Adrian Șut a fost integralist în meciul de pe PreZero Arena și a fost notat cu 6,6 de către SofaScore.

Florin Tănase: „Felicitările pentru această calificare le merită suporterii din tribună”

Florin Tănase și-a exprimat admirația pentru fanii de pe PreZero Arena. Fotbalistul le-a oferit acestora creditul pentru calificarea în primele 24 de echipe:

„În primul rând, felicitările pentru această calificare le merită oamenii din tribune. Am arătat ce înseamnă România și cât de iubitori sunt față de țara noastră.

Am avut niște ocazii foarte mari, am jucat în fața unei echipe foarte bune. Suntem fericiți că am acumulat un punct și sperăm ca data viitoare să câștigăm.

Cred că suntem calificați în primele 24, dar noi ne dorim mai mult. Obiectivul nostru este clasarea în primele 8 echipe”.

Florin Tănase a fost integralist în partida din Germania și a fost notat cu 6,5, potrivit sofascore.ro.

După 6 etape, FCSB a obținut 11 puncte și se află provizoriu pe locul 9, în clasamentul grupei principale.