SEPSI - FCSB 0-1. Florin Tănase (29 de ani) a marcat primul gol pentru roș-albaștri de la revenire și a fost decisiv pentru campioana României.

Mijlocașul ofensiv a punctat pentru FCSB în minutul 16, după o centrare excelentă a lui Alexandru Băluță.

VIDEO cu primul gol al lui Florin Tănase după revenirea la FCSB

Florin Tănase: „Meciul din seara aceasta trebuie să ne dea de gândit”

În ciuda victoriei, Tănase s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de echipă.

„Am marca primul gol la prima ocazie din acest meci, cred. Sunt fericit că am marcat, dar și că am luat toate cele trei puncte. Meciul din seara aceasta trebuie să ne dea de gândit pentru că nu am făcut un meci foarte bun.

La Steaua (n.r. - FCSB) trebuie să câștigi tot timpul. În trecut am jucat și două meciuri în minus, am fost egalați pe final, dar sper ca acest meci să fie un început pentru noi și să adunăm puncte în campionat”.

Citește și Primul gol de la revenire Florin Tănase a deschis scorul pentru FCSB în meciul cu Sepsi Citește mai mult Primul gol de la revenire Florin Tănase a deschis scorul pentru FCSB în meciul cu Sepsi

Întrebat dacă începe să se simtă la sută la sută din potențial, Tănase a spus: „Da, normal. Muncesc, credeați că am uitat fotbalul? Eram în urmă cu pregătirea, acum sunt bine” , a declarat Florin Tănase la Digi Sport