Florin Tănase, pus la zid Două glorii roș-albastre, uluite de afirmația jucătorului: „ Nu ai voie să îți critici antrenorul!”

FCSB - Manchester United 0-2. Florin Tănase a criticat sistemul de joc, pe care cuplul Charalambous-Pintilii l-a schimbat chiar înainte de primirea celor două goluri.

Florin Tănase a spus că „FCSB nu merita nici egal” și „dacă jucam ce știam noi, aveam mai multe șanse”.

Ilie Dumitrescu și Gabi Balint l-au taxat pe mijlocașul campioanei.

FCSB a suferit primul eșec în Europa după patru partide. Ultima înfrângere a fost în etapa #3 a fazei principale din Europa League, 0-4 cu Rangers.

Florin Tănase, luat la rost de Balint: „Nu ai cum să faci așa ceva”

Mijlocașul campioanei l-a criticat în mod direct pe Elias Charalambous pentru modificarea sistemului de joc la FCSB în timpul meciului cu Manchester United.

Afirmația lui Tănase, care a spus că „dacă jucam ce știm noi, aveam mai multe șanse”, a fost criticată de unul dintre eroii de la Sevilla, Gabi Balint.

„Tu nu poți să îți critici antrenorul pentru tactica pe care a făcut-o. Nu ai cum! Eu nu sunt de acord cu Tănase”, a spus Balint la DigiSport.

Balint a fost completat de Ilie Dumitrescu.

„Eu nu sunt de acord cu ce spun ei. Antrenorii au gândit sistemul pentru a crea un echilibru. S-a văzut în partea secundă, când au intrat Garnacho și Diallo s-a schimbat jocul. În sistemul cu 4 puteam pune mai multe probleme, dar în defensivă...”, a spus Ilie Dumitrescu pentru aceeași sursă.

Ce a spus Florin Tănase după meci

„Ştiam că va fi un meci dificil, am jucat împotriva unei echipe mari, jucători cu calitate. Din păcate, nu am reuşit să producem un rezultat bun.

Am simţit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Dacă nu pui presiune, oricine poate să marcheze.

Din cauza faptului că aveau superioritate, eram eu cu Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să recuperezi. Normal că nu e confortabil, eşti nevoit uneori să o faci, ai şi şanse să o recuperezi.

Nu meritam, trebuie să fim corecţi, nu meritam nici măcar un egal.

Toţi am vorbit, probabil dacă jucam ce ştiam noi, cu sistemul pe care l-am jucat până acum, era altceva sau cel puţin aveam mai multe şanse”, a declarat Florin Tănase la Digi Sport.