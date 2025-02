De ce FCSB are un nou patron Motivul pentru care campioana României nu mai este deținută, în acte, de Gigi Becali

FCSB are un nou patron în acte, după ce Gigi Becali a cedat toate acțiunile fiicei sale, Teodora Becali Mincu.

Ulterior, finanțatorul a dezvăluit motivele din spatele deciziei.

Încă de anul trecut, Gigi Becali afirma că se pregătește să predea frâiele campioanei României, iar de curând, „a transferat” tot capitalul social către fiica sa, în urma unei Adunări Extraordinare a Acționarilor Fotbal Club FCSB SA.

Motivele din spatele deciziei luate de patronul FCSB

Gigi Becali deținea 99,99% din capital (14.300 de acțiuni), iar Constantin Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, deținea o acțiune, anunță profit.ro.

Constantin Geambazi nu a dorit să exercite dreptul de preferință la înstrăinarea acțiunilor societății, iar actele s-au realizat rapid.

În cele din urmă, „pachetul” deținut de finanțator a fost cedat fiicei sale, iar tranzacția a fost confirmată chiar de către acesta.

„Da, am cedat acțiunile la fată. Că sunt deputat că nu am voie și am zis că le-am cedat fetei. Dar tot eu rămân principal, doar că sunt pe numele ei”, a declarat joi finanțatorul de la FCSB, pentru digisport.ro.

Ce declara patronul roș-albaștrilor în urmă cu un an

În urmă cu un an, finanțatorul FCSB declara că vrea să decurgă la această predare a ștafetei către fiica sa, Teodora, însă a precizat că nu îi va permite să ofere declarații presei din această postură.

„Eu nu câştig nimic din fotbal, ce câştig? Vreau să-mi văd de treaba mea. Eu îmi pierd sufletul. Şi aşa vreau să scap de echipă, vreau să o las la fetele mele, dar nu vrea niciuna.

Poate o să i-o dau celei mari, îi las ei acţiunile. Ele nu vor că vine presa după ele şi chiar nu le place asta, nu vor echipa.

Să vedem, poate ia acţiunile fata cea mare, apoi poate vorbeşte ginerele meu, dar nu ştiu, că el e cuminte, nu-i place.

Dacă e, să vină să vă dea el declaraţii, pentru că la mine în familie nu vor da femeile declaraţii, dau bărbaţii declaraţii”, a declarat Gigi Becali, în martie 2024.