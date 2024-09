Patimile lui GuarinFostul fotbalist de la Porto și Inter: „Sunt alcoolic, recunosc, dar mă tratez”

Fredy Guarin, fostul jucător de la FC Porto, Inter Milano și Boca Juniors, a dezvăluit în presa italiană că luptă să învingă dependența de alcool

Columbianul susține că „lucrează în fiecare zi pentru a învinge fantomele trecutului”.

Fredy Guarin a cucerit 10 trofee cu FC Porto, echipă pentru care a jucat în perioada 2008-2012. Ultimul trofeu din palmaresul lui Guarin este Cupa Chinei 2017, cu Shanghai Shenghua.

Guarin luptă cu dependența de alcool: „Muncesc să alung fantomele, mi-am uzat sufletul”

Fredy Guarin s-a retras la vârsta de 35, după o carieră impresionantă cu FC Porto, echipă cu care a cucerit patru titluri de campion în Portugalia, patru Cupe și 3 Supercupe.

Fredy Guarin a fost coleg cu Cristian Săpunaru în 2011, an în care FC Porto a cucerit trofeul Europa League.

18 milioane de euro era cota lui Fredy Guarin pe Transfermarkt în 2013

Coșmarul lui Guarin a început în 2021, an în care columbianul a căzut în patima alcoolului. Fotbalistul cu 57 de meciuri la naționala Columbiei a fost chiar și arestat din cauza unui conflict cu părinții săi.

„Sută la sută sunt alcoolic, recunosc asta. Dar sunt un dependent în recuperare.

A trebuit să apelez la specialiști pentru a remedia lucrurile, pentru a recâștiga încrederea în mine, dar şi pentru a mă reabilita în faţa copiilor mei, a familiei mele.

După ce am încetat să mai joc, în 2021, am pornit pe un drum dificil, am luat-o pe căi greșite și alcoolul m-a ruinat. Nu am avut limite pentru o lungă perioadă de timp, mi-am epuizat sufletul, dar când mi-am dat seama că pierd controlul am spus destul. Dependența aparține trecutului, dar încă mă pândește după colț”, spune el.

Alcoolismul va fi întotdeauna un rival greu de driblat, să spunem așa. Va încerca mereu să mă pună în dificultate, dar lucrez la mine, la noua mea viață și la sănătatea mea. Totul pentru copiii mei și pentru cei din jurul meu.

Timp de 20 de ani m-am dedicat fotbalului și asta este ceea ce știu să fac. Nu m-am pregătit pentru alte lucruri. Am fost neajutorat și am luat decizii care nu au fost bune”, a declarat Freddy Guarin într-un interviu acordat cotidianului Gazzetta dello Sport