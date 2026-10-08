Umilință cu Spania și șpriț cu Nicu Gheară! România U21 a luat 7-1, antrenorii și managerii au fost la  o petrecere cu vin și bere: „Nu văd nimic rău”
FOTO: Instagram @ nicu.gheara
Diverse

Umilință cu Spania și șpriț cu Nicu Gheară! România U21 a luat 7-1, antrenorii și managerii au fost la o petrecere cu vin și bere: „Nu văd nimic rău”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 15:26
  • Marți, România U21 a încheiat preliminariile Euro într-un mod umilitor, 1-7 cu Spania, într-un meci disputat în deplasare.
  • Selecționerul Curelea, secundul său, dar și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de un personaj controversat.
  • Cum justifică directorul sportiv al României U21, Marius Niculae, ipostazele celor din staff la masă cu Nicu Gheară: „Care e problema?”
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După 4 turnee consecutive de U21 la care a participat, începând din 2019, România va lipsi la cel care se va juca în 2027.

În această săptămână, naționala de tineret și-a încheiat campania în preliminariile Campionatului European. Și a făcut-o într-o manieră umilitoare. A pierdut la scor meciul din deplasare cu Spania, scor 1-7.

În ciuda faptului că a condus 1-0, prin reușita lui Burnete, ibericii au întors și în doar 30 de minute, intervalul dintre minutele 34-64, au marcat toate cele 7 goluri!

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România U21 a luat 7-1. Antrenorii și managerii, șpriț cu Nicu Gheară

România a terminat grupa pe locul 3, la mare distanță de Spania, dar și de Finlanda. Cele două echipe ne-au bătut tur-retur, golaverajul general în aceste jocuri fiind neverosimil: 1-13.

Rușinea suportată pe teren face însă notă discordantă cu ipostazele în care au apărut cei care au avut echipa în subordine, pe durata deplasării în Spania, pentru a se ocupa de ea, adică staff-ul tehnic și administrativ.

Aceștia au participat la o petrecere organizată de un personaj care în România are o imagine controversată, e vorba despre Nicu Gheară.

Fostul fotbalist al Rapidului din anii 80 e stabilit de mai mulți ani în străinătate, fie în Spania, la Ibiza, fie în Austria. Acum, profitând de faptul că România U21 a evoluat chiar la Ibiza, le-a lansat celor din staff invitația de a participa la o cină.

Au dat curs și au participat selecționerul Costin Curelea, secundul acestuia, Ionuț Stancu, dar și cei din staff-ul administrativ: directorul sportiv Marius Niculae și team-managerul Iulian Oțelea.

O fotografie de la petrecerea respectivă a fost postată chiar de Nicu Gheară, pe contul său al unei rețele de socializare. În respectiva ipostază mai apar și alte personaje, iar pe masă sunt mai multe sticle cu vin și bere.

Echipa națională a jucat meciul marți seară, iar revenirea în țară s-a produs miercuri seară.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara) Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)
Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

Marius Niculae, director sportiv: „Nu văd nimic rău”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Marius Niculae, cel care practic a condus delegația României U21 la această acțiune din Spania.

„Am ajuns în Spania cu două zile înainte de meci. Am participat la o masă între prieteni, seara, nimic ieșit din comun.

Dacă a fost după meci această ieșirea? Cum să fie după meci, cine mai avea chef după acea înfrângere să stea la mese? A fost înainte de meci, nu văd nimic rău ca după program să stăm la o masă, atâta tot”, a spus fostul mare atacant al României, acum angajat al FRF.

În schimb, selecționerul Costin Curelea n-a răspuns la telefon pentru a comenta pe marginea acestui subiect.

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