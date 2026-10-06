Spania U21 - România U21 7-1. Meci de coșmar pentru elevii pregătiți de Costin Curelea.

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Naționala de tineret a ratat calificarea la Euro 2027, după 0-2 cu Finlanda U21 la Târgoviște, și nu va fi prezentă la turneul final, unde a participat timp de 4 ediții consecutive.

Spania U21 - România U21 7-1 . Patru goluri încasate în 12 minute de „tricolori”

Aflați în fața unui ultim joc fără miză, jucătorii noștri au deschis scorul în partida de la Ibiza în minutul 27, prin căpitanul Rareș Burnete, fotbalist care evoluează la Sudtirol, în Serie B.

Ibericii aveau nevoie de o victorie înaintea meciului, pentru a-și asigura prima poziție în grupă, iar egalarea nu a întârziat prea mult.

Pablo Garcia a marcat golul de 1-1 după doar 7 minute, urmând apoi o cădere totală a naționalei noastre.

România a încasat alte trei goluri până în minutul 45+1, intrând la cabine cu 1-4. Pablo Garcia făcut „dubla”, iar ceilalți marcatori au fost Gasiorowski și Gonzalo Garcia, fostul jucător al celor de la Real Madrid.

Elevii lui Curelea nu s-au regăsit nici în startul reprizei secunde, același Pablo Garcia reușind hat-trick-ul în minutul 47.

După alte 6 minute, Gonzalo Garcia și-a trecut și el în cont „dubla”, apărarea României fiind din nou complet depășită.

În minutul 65, spaniolul Iker Bravo a stabilit scorul final, 7-1, din lovitură de la 11 metri, „tricolorii” nereușind să redreseze jocul în niciun fel.

România: 12. Sandu – 4. Bărăitaru, 5. Pașcalău, 3. Duțu, 19. Ciubotaru – 16. Cîmpean, 21. Mihai – 22. Biliboc, 10. Radaslavescu, 11. Burnete-cpt. – 9. Trică

12. Sandu – 4. Bărăitaru, 5. Pașcalău, 3. Duțu, 19. Ciubotaru – 16. Cîmpean, 21. Mihai – 22. Biliboc, 10. Radaslavescu, 11. Burnete-cpt. – 9. Trică Rezerve: 23. Munteanu – 2. Șuteu, 6. Pădurariu, 8. Banu, 14. Fălcușan, 15. Irimia, 17. Pîrvu, 18. Doicaru, 20. Vermeșan

23. Munteanu – 2. Șuteu, 6. Pădurariu, 8. Banu, 14. Fălcușan, 15. Irimia, 17. Pîrvu, 18. Doicaru, 20. Vermeșan Selecționer: Costin Curelea

Costin Curelea Spania: 13. Esquivel – 15. Hierro, 4. Ramon, 3. Gasiorowski, 18. Valle – 21. Mendoza, 16. Chema Andres, 10. Bravo – 9. Pablo Garcia, 7. Gonzalo-cpt., 17. Virgili

13. Esquivel – 15. Hierro, 4. Ramon, 3. Gasiorowski, 18. Valle – 21. Mendoza, 16. Chema Andres, 10. Bravo – 9. Pablo Garcia, 7. Gonzalo-cpt., 17. Virgili Rezerve: 23. Iribarne – 5. Herzog, 6. M. Martin, 11. Canales, 12. Obrador, 14. J. Martin, 19. Ruiz Rubio, 20. Bernal, 22. Angel Ortiz

23. Iribarne – 5. Herzog, 6. M. Martin, 11. Canales, 12. Obrador, 14. J. Martin, 19. Ruiz Rubio, 20. Bernal, 22. Angel Ortiz Selecționer: David Gordo

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