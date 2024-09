Gabriela Ruse (26 de ani, #122 WTA) s-a calificat în turul trei la US Open, după ce a învins-o pe Barbora Krejcikova (28 de ani, #8 WTA), scor 6-4, 7-5.

Sportiva din Cehia are în palmares 2 titluri de Grand Slam la simplu (Roland Garros 2021 și Wimbledon 2024) și 10 la dublu (feminin și mixt).

Ajunsă pe tabloul principal după ce a trecut de calificări, Ruse își continuă parcursul de vis de la New York.

Gabriela Ruse a învins-o pe Barbora Krejcikova la US Open 2024

Românca a început mai bine meciul și a făcut break în al șaselea game. Ruse a ratat o minge de set la 5-2, Krejcikova a redus din diferență, dar Gabi a închis manșa la retur: 6-4.

Cele două jucătoare au mers cap la cap până la 3-3 în setul secund. Barbora a condus cu 5-3, însă a urmat o serie de patru game-uri câștigate de Gabriela. Partida a durat o oră și 45 de minute.

Statistica partidei dintre Ruse și Krejcikova:

Ași: 8-6

Duble greșeli: 3-7

Lovituri câștigătoare: 28-27

Erori neforțate: 15-24

Puncte câștigate cu primul serviciu: 28/36 (78%) - 26/42 (62%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 13/26 (50%) - 12/32 (38%)

Mingi de break fructificate: 4/8 (50%) - 2/6 (33%).

Gabriela Ruse: „Nu-mi vine să cred, chiar nu știu cum am câștigat”

Gabriela Ruse s-a declarat surprinsă de victoria obținută pe Grandstand, unul dintre cele mai importante terenuri din complexul de la Flushing Meadows.

„Doamne! Nu am cuvinte în acest moment, nu îmi vine să cred. Barbora este o jucătoare incredibilă, a câştigat atât de multe meciuri. Este un vis pentru mine! Chiar nu ştiu cum am câştigat, am vrut să îmi impun jocul.

Tatăl meu este cel care îmi aduce noroc, este pentru prima dată în Statele Unite. Au fost zile emoţionante alături de echipa mea. Am fost accidentată câteva luni, sunt fericită că am revenit.

Sunt foarte încrezătoare acum! Nu ştiu cu cine voi juca în turul viitor (Paula Badosa - n.r.), dar chiar nu îmi pasă în momentul acesta. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit aici să ne susţină. Îmi place New York-ul, este orașul meu favorit”, a declarat Gabriela Ruse, la Eurosport.

Paula Badosa, următoarea adversară a Gabrielei Ruse

Gabriela Ruse se va duela pentru un loc în optimile US Open cu Paula Badosa (26 ani, #29 WTA).

Jucătoarea din Spania le-a învins la Flushing Meadows pe Viktorija Golubic (31 ani, #73 WTA) și Taylor Townsend (28 ani, 48 WTA).

Badosa a fost cel mai sus pe locul 2 în clasamentul WTA (aprilie 2022), dar s-a confruntat cu numeroase accidentări în ultimele sezoane.

6-3, 5-7, 6-4 este rezultatul singurului meci direct dintre Gabriela Ruse și Paula Badosa. Românca a avut câștig de cauză la WTA Dubai, în 2022.

Gabriela Ruse, 5 victorii la US Open 2024

Parcursul excelent de la Flushing Meadows o ajută pe Gabriela Ruse să revină în Top 100 WTA: se află pe locul 97 în clasamentul LIVE .

Sportiva noastră a fost cel mai sus pe locul 51, în mai 2022.

Calificări:

Turul I: 6-2, 6-2 cu Antonia Ruzic (21 ani, #173 WTA)

Turul II: 6-3, 6-3 cu Yexin Ma (25 ani, #223 WTA)

Turul III: 3-6, 6-1, 6-4 cu Alexandra Eala (19 ani, #153 WTA)

Tabloul principal: