„E nevoie de o reformă!” Ahmad Nassar, președintele executiv al PTPA, declară, pentru GOLAZO.ro, că lucrurile trebuie să se schimbe în cazurile de dopaj

Ahmad Nassar, președintele executiv al PTPA (n.r. - Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis), susține că există o problemă în modul în care sunt gestionate cazurile de dopaj

Șeful PTPA spune că a venit momentul, după cazurile Simonei Halep și Jannik Sinner, unei „reforme logice și durabile a proceselor antidoping ”

Ahmad Nassar face referire și la faptul că Simona Halep trebuie să se bazeze pe invitații la turneele WTA după scandalul de dopaj.

Ahmad Nassar este președintele PTPA (n.r. - Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis). Organizație ale cărei baze au fost puse de Novak Djokovic și Vasek Pospisil, în 2020.

Americanul a fost unul dintre cei care, nu la fel de vizibil ca Jean-Claude Alvarez, expertul toxicolog al Simonei Halep, sau Howard Jacobs, avocatul româncei, s-au luptat pentru drepturile sportivei noastre în scandalul de dopaj.

Acum, lumea tenisului este zguduită de un nou caz de dopaj al unui jucător extrem de cunoscut. Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, a fost depistat pozitiv, de două ori, cu clostebol. Nu a fost însă suspendat.

Clostebol este un steroid care ajută la construirea masei musculare și la accelerarea recuperării după antrenamente intense.

Ahmad Nassar: „Trebuie să punem în aplicare o reformă”

ITIA (n.r. – Agenția pentru Integritate în Tenis) nu a dezvăluit presei aceste probleme, deși ele datau din 10 martie, respectiv 18 martie.

Sinner a fost suspendat după ambele probe, dar a reușit să întoarcă deciziile foarte repede, în câteva zile, la tribunalul independent Sport Resolutions. Adică același care a avut nevoie de luni bune pentru a ajunge la un verdict în cazul Simonei Halep.

Într-un interviu acordat GOLAZO.ro, Ahmad Nassar, aflat la turneul de la US Open, a dezvăluit că există „multă neîncredere a sportivilor în sistem”.

Bună ziua, domnule Nassar. Vreau să vorbim direct despre „elefantul din cameră”. Credeți că există un dublu standard de judecată a sportivilor acuzați de dopaj de către ITIA (n.r. – Agenția pentru Integritate în Tenis)? La Sport Resolutions sau alte tribunale independente?

Răspunsul sincer este că nu suntem siguri dacă există standarde duble sau nu. Iar acest lucru e, în sine, o problemă, nu-i așa? Că nu suntem siguri. Deși normele există, sunt întrebări din partea multor părți, în special a jucătorilor, cu privire la modul în care acestea sunt aplicate, cum sunt clasificate lucrurile, ce asistență este furnizată, accesul la resurse, sfaturile oferite, comunicarea etc. Rezultatul final este că jucătorii - cei mai afectați de sistemul antidoping - consideră sistemul neclar și inconsistent. Nu se poate nega faptul că, în ultimii ani, am asistat la procese inconsecvente în ceea ce privește termenele cazurilor, dezvăluirile publice, pedepsele și sistemul de apel. Acest lucru este nedrept pentru toți jucătorii, indiferent dacă au experimentat sau nu acest lucru în mod direct. Trebuie să subliniez că jucătorii nu ar trebui să poarte nicio vină aici. Nu este vina lor că sistemul antidoping este așa cum este.

Mats Wilander mi-a spus că „s-au distrus cariere precum a Simonei Halep”. Ce poate face PTPA (n.r. - Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis) pentru a stopa asta?

Jucătorii au creat PTPA pentru a le oferi o voce independentă. Susținem interesele jucătorilor, atât în public, cât și în privat. Îi ajutăm pe sportivi cu orice, de la consiliere juridică la gestionarea logisticii implicate în depunerea apelurilor. Deși PTPA nu există pentru a soluționa cazuri individuale, noi existăm pentru a apăra toți jucătorii și a ne asigura că aceștia sunt guvernați de procese și protocoale clare, coerente și corecte. Credem că este nevoie de punerea în aplicare a unei reforme antidoping logice și durabile, care să asigure un sport curat. Desigur, oferind jucătorilor, în același timp, coerența, transparența și corectitudinea la care au dreptul. Suntem încrezători că un sistem antidoping mai clar și mai coerent va aduce beneficii întregului ecosistem al tenisului și va reduce riscul de a afecta grav carierele unor jucători nevinovați.

26 de milioane de euro este bugetul anual pe care-l are la dispoziție Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis.

Cazul Sinner a fost tratat foarte rapid și ținut departe de „urechile” presei. Ce a fost diferit față de cazul Simonei sau al Tarei Moore, ca să numim doar alte două probleme de dopaj?

Faptele fiecărui caz sunt diferite. Și, în funcție de fapte, pot exista procese și rezultate diferite. Înțelegem cu toții acest aspect al sistemului. Cu toate acestea, fără termene clare și coerente pentru apeluri, vom continua să asistăm la situații nefericite și complet inutile precum cele ale Simonei și Tarei. În general, nu ar trebui să existe absolut nicio diferență în modul în care organismele de conducere aplică regulile și sistemele jucătorilor, indiferent de sexul, naționalitatea, etnia, clasamentul și alte elemente de identificare personală ale jucătorilor. Atunci când jucătorii sunt tratați în mod diferit, nevoia de proces echitabil este subminată și încrederea în sistem se erodează.

Ahmad Nassar: „Jucătorii trebuie invitați la masa deciziilor”

Spuneți că nu ar trebui să existe „absolut nici o diferență”. Și, totuși, sunt aceleași reguli ITIA aplicate diferit în cazurile sportivilor?

După cum am menționat anterior, e incontestabil că diferiți jucători s-au confruntat cu diferite procese antidoping. Am văzut numeroase exemple publice numai în ultimii câțiva ani și am auzit și mai multe exemple de la jucători și echipe de jucători prin intermediul activității noastre la PTPA.

Unii dintre jucători au spus că sistemul nu este atât de clar și coerent. Ei sunt „eroii” sportului. Nu ar trebui să le ascultăm mai mult vocea?

PTPA crede 100% că trebuie să ascultăm jucătorii. Jucătorii sunt într-adevăr eroi, lideri și, sincer, sufletul sportului. Cu cât perspectivele și experiențele jucătorilor sunt mai mult ignorate de organismele de conducere - cu cât întrebările lor rămân fără răspuns - cu atât crește frustrarea și deziluzia jucătorilor față de sistemul actual. Atunci când există un val consistent de voci ale jucătorilor care spun „acest lucru nu este corect”, la un moment dat, organismele de conducere sunt forțate să facă o alegere între a invita jucătorii la masa deciziilor sau nu. Speranța noastră este că organismele de conducere își vor da seama că este în interesul lor să schimbe cursul.

Există, în continuare, unele întrebări cu privire la cazul lui Jannik Sinner. Sunt ele justificate sau cazul este clar? N. Kyrgios a fost principala voce a incredulilor.

Am văzut cu toții discuțiile și deliberările privind vinovăție versus nevinovăție, dar cred că principala preocupare a jucătorilor este legată de aplicarea corectă și consecventă a regulilor. Nici un sportiv nu dorește să vadă un jucător curat pedepsit pe nedrept și nici unul care trișează cum scapă de pedeapsă. În cele din urmă, ei cer pur și simplu un sistem corect și demn de încredere care, în opinia lor, este capabil să soluționeze cazurile rapid și obiectiv. În mod ideal, fără a ruina carierele și reputația jucătorilor care sfârșesc prin a-și „câștiga” apelurile luni și chiar ani mai târziu.

Ahmad Nassar: „Alt exemplu de inconsecvență”

Simona Halep are o revenire destul de dificilă. Dacă ar fi avut clasamentul protejat, nu ar fi fost în această situație. Are ea puterea să revină?

Suntem încântați că Simona a avut ocazia să revină la competiție în acest an, dar suntem conștienți că drumul de întoarcere poate fi extrem de dificil. Din nefericire, ea nu va putea recupera niciodată timpul pierdut. Ceea ce voi spune este că jucătorii profesioniști de tenis sunt unii dintre cei mai puternici și mai rezistenți sportivi cu care am lucrat de-a lungul carierei mele. Același lucru este valabil și pentru Simona.

Credeți că, date fiind circumstanțele, Simona ar trebui să primească mai multe wildcard-uri până când va reveni acolo unde îi este locul în clasament?