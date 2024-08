NK Maribor - Universitatea Craiova 2-0. Costel Gâlcă, antrenorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea din turul II preliminar al Conference League, manșa tur.

Hondurianul Denil Maldonado (26 de ani) a fost eliminat în minutul 31, iar misiunea Craiovei a devenit mult mai grea din acel moment.

Returul este programat joi, 1 august, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco” din Bănie.

Antrenorul oltenilor, Constantin Gâlcă, este de părere că eliminarea lui Denil Maldonado a cântărit decisiv în rezultatul final al partidei.

Chiar și așa, nu a dorit să arate cu degetul spre fotbalist, ci și-a asumat înfrângerea.

Maribor - U Craiova. Constantin Gâlcă: „Îmi asum greșeala”

Fostul internațional este sigur că echipa sa ar fi reușit un rezultat pozitiv, dacă s-ar fi evitat acel cartonaș roșu.

„ Eliminarea lui Maldonado a fost decisivă , dar chiar şi cu un om mai puţin nu trebuia sa facem aceste greşeli în apărare, care ne-au costat. Maribor e o echipă foarte bună pe atac, dar are şi deficienţe în apărare.

Cred că, dacă am fi continuat 11 contra 11, altul era rezultatul. Nu am reuşit să finalizăm acţiunile. A fost decizia mea să-l titularizez pe Maldonado, fiindcă e un jucător important.

E adevărat, a făcut o greşeală. A fost un contact, dar arbitrul decide. Îmi pare rău că nu le-am făcut o bucurie fanilor. A fost și greşeala mea, îmi asum, nu doar a jucătorilor. Vom încerca să întoarcem rezultatul, nu este imposibil”, a declarat Constantin Gâlcă, conform as.ro.

Constantin Gâlcă: „E greu, dar am încredere în echipă”

Tehnicianul român mai crede în calificare, chiar dacă recunoaște că va avea parte de un meci infernal pe „Ion Oblemenco”, deoarece sorții nu mai sunt de partea echipei sale.

„ 35%-40% şanse pentru noi … E greu, e un rezultat dificil, dar am încredere în echipă, am încredere în toţi jucătorii, cu siguranţă vom face un meci bun în retur, sperăm să întoarcem rezultatul.

2-0 e un rezultat care nu-ţi dă multe opţiuni, dar sincer sper să arătăm altă faţă în meciul de acasă . Am încredere că vom întoarce rezultatul. E păcat de efortul pe care l-au făcut, am avut momente când nu am stat rău, dar am făcut câteva greşeli şi ei au profitat.