FARUL - CFR CLUJ 0-3. Gheorghe Hagi (59 de ani) a declarat că eșecul cu CFR Cluj este unul dureros și a lăsat de înțeles că atacul echipei sale nu s-a ridicat la cel mai înalt nivel.

Farul a înregistrat al patrulea eșec în campionat, unde ocupă locul 9, cu 8 puncte. Etapa viitoare, echipa antrenată de Gheorghe Hagi va juca pe terenul surprizei campionatului, Petrolul Ploiești.

Farul - CFR Cluj. Hagi: „Bătaia asta doare, va fi un an greu”

Gheorghe Hagi a fost resemnat după eșecul clar din partida cu echipa antrenată de prietenul Dan Petrescu. Farul a pierdut până acum cu două contracandidate la titlu, FCSB și CFR Cluj. „Regele” crede că pe Farul o așteaptă un sezon foarte greu.

„ Am luat o bătaie acasă care ne doare. Era bine să câștigăm, prindeam încredere, acum trebuie să reflectăm.

Defensiv, s-a dorit, s-a alergat, însă ofensiv nu am avut calitate, am avut piciorul înghețat. Când CFR îți dă un gol, e meci dificil. Este un an greu pentru noi”, a declarat Gheorghe Hagi la PrimaSport.

Farul bate departe de playoff

Farul a suferit cel mai dur eșec pe teren propriu din ultimele patru luni, după 1-4 cu Sepsi OSK. Dina Grameni a vorbit și el despre situația dificilă a echipei.

„Azi am încercat, nu am reușit, CFR a jucat foarte bine, e o seară tristă pentru noi. Nu este presiune, doar că nu suntem în cea mai bună formă a noastră.

Eu cred că după pauza dedicată echipelor naționale, vom fi mult mai bine și vom începe să câștigăm meciuri, fiindcă nu mai putem continua așa”, a declarat Dina Grameni la PrimaSport.