„M-au învins dopații!” Atac dur al unui nume faimos din ciclism, câștigător al celor 3 Mari Tururi » Și el a fost suspectat de dopaj

Vincenzo Nibali, „Rechinul din Messina”, acuză dopajul care a afectat mult timp imaginea ciclismului.

Italianul care a câștigat Turul Franței evocă două cazuri de dopaj care l-au afectat direct.

Își amintește și cât a pătimit din cauza suspiciunilor îndreptate împotriva sa. Dar expune clar reacția lui față de dopaj.

Vincenzo Nibali are 40 de ani acum și face parte din echipa care se ocupă de Turul Italiei.

Il Giro 2025 va începe vineri, 9 mai, și va dura trei săptămâni. Până pe 1 iunie.

Nibali a câștigat 4 titluri în Marile Tururi, trei la Astana

Faimosul Nibali a fost unul dintre cele mai mari nume ale ciclismului peninsular. I se spunea „Rechinul din Messina”.

La 25 de ani, cucerea primul trofeu important: La Vuelta, Turul Spaniei, în 2010, când concura pentru echipa italiană Liquigas.

NIbali și trofeele din Turul Franței 2014 Foto: Imago

Între 2013 și 2016 a fost rutier la Astana (Kazahstan), perioadă în care a câștigat și celelalte două mari competiții:

Il Giro, în 2013 și 2016.

Tour de France, în 2014.

Are și trei victorii în cursele de o zi.

„Monumentul” Giro di Lombardia (2015, 2017).

„Clasica” Milano-San Remo (2018).

Nibali: „Mergeam la curse ca la război. Dacă nu voiai, nu te dopai”

Într-un interviu apărut în Corriere della Sera, Nibali atacă agresiv problema dopajului în ciclism, un sport mult timp afectat de substanțele interzise.

„M-au învins dopații!”, a afirmat acesta.

A evocat două cazuri: unul în Liege-Bastogne-Liege, în 2012, cel mai vechi „Monument”, al doilea în La Vuelta.

Vincenzo Nibali, el tiburón que huyó del abismo: "Me vencieron dopados y después del Tour viví un infierno" El campeón italiano, ahora retirado, abre su alma sin filtros: “Fui un chico de la calle. El ciclismo me salvó”.😊 https://t.co/FAwkWo8PyW pic.twitter.com/5qzYBy2v41 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 3, 2025

În primul se referă la Maxim Iglinsky, ex-rutier kazah, care a câștigat cursa, apoi a fost depistat pozitiv.

În al doilea, ținta sa a fost spaniolul Ezequiel Mosquera, rivalul în La Vuelta, și el prins ulterior cu substanțe anabolizante.

Nu m-am întrebat niciodată cât am pierdut din cauza dopajului, probabil mult. La Vuelta am jucat-o cu un anume Mosquera, care a fost ulterior suspendat. Și dacă ar fi câștigat și ei nu ar fi aflat? Vincenzo Nibali, fost rutier italian

Nibali își amintește că „mergeam la curse ca la război, era un cult pentru acea generație”.

Concluzia sa: „Dacă nu voiai, nu te dopai!”.

Nibali: „Niciodată în viața mea nu m-am dopat. Capul sus și spatele drept. Curat”

Nici el nu a scăpat de suspiciuni, mai ales în perioada Astana, condusă și acum ca manager general de Alexander Vinokourov, fost ciclist kazah (campion La Vuelta în 2006 și medalia de aur olimpică în 2012).

„Câștigam, eram italian, iar șeful echipei era Vinokourov, cu un trecut dubios, ca alți manageri”, a declarat Nibali.

Vincenzo, prezentând trofeul pentru Il Giro 2025 Foto: Imago

„Am fost urmărit, mi-au deschis mașina, mi-au verificat telefonul, sunt sigur că au intrat prin efracție și în casa mea pentru a găsi dovezi care nu existau. Cicliștii erau ținte ușoare”.

Niciodată în viața mea nu m-am dopat și, mai ales, nu m-am gândit să o fac. M-au testat de un milion de ori, pot examina eprubetele și peste o sută de ani. Mereu cu capul sus și cu spatele drept. Curat. Vincenzo Nibali, fost rutier italian

„Cea mai mare bucurie a carierei s-a transformat într-un iad”

Nu a suferit doar din cauza suspiciunilor de dopaj. Nici marele său triumf, în Turul Franței 2014, nu i-a adus fericirea.

Din contră: „Cea mai mare bucurie a carierei s-a transformat într-un iad”, a afirmat el.

„Faima a fost copleșitoare. Ieșeam la plimbare cu fetița noastră, un bebeluș în cărucior (n.r. fiica lui s-a născut în februarie 2014), și ne hărțuiau. Eu și soția mea Rachele ne doream doar să evadăm.

Am avut nevoie de ani întregi pentru a reveni la viața normală. Am început cu adevărat să trăiesc de-abia după ce am încetat să concurez”.

Probleme cu Mafia: „ Ne-au distrus casa ca avertisment”

Își amintește și copilăria, grea, în Sicilia natală, din cauza Mafiei.

„Vedeam arme și în școală. Aveam colegi de clasă care aveau pistoale în ghiozdane.

Părinții mei, care dețineau o papetărie, au primit amenințări reale. Ne lăsau bilețele, au detonat o butelie de benzină lângă fereastră. Ne-au distrus casa ca avertisment”.

Eram un copil al străzii. Ciclismul m-a salvat. Am câștigat prima cursă la Siena, când aveam 15 ani și am decis să nu mă mai întorc acasă. Niciodată nu am simțit dorul de casă. Vincenzo Nibali, fost rutier italian

