„Folosim și copiii”  Hagi, anunț surprinzător înainte de  semifinala cu CFR Cluj din Cupa României + Concluzii după remiza cu Hermannstadt

Farul - Hermannstadt 1-1. Gheorghe Hagi, antrenorul gazdelor, s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa sa a avut din nou probleme în prima repriză a unui meci.

Managerul constănțenilor a dezvăluit că va face modificări în primul „11” la meciul cu CFR Cluj din semifinalele Cupei României.

Farul a fost condusă la pauză în trei dintre cele cinci meciuri disputate în play-out.

„Marinarii” au câștigat de fiecare dată repriza secundă, însă Hagi consideră că lucrurile trebuie să se schimbe.

FARUL - HERMANNSTADT 1-1 . Gheorghe Hagi: „În repriza a doua am făcut lucrurile cum trebuie”

„Ăsta e adevărul. V-am zis că o să suferim, toate lucrurile stau în afara terenului, la cum ne prezentăm la meci. Din păcate, asta facem, ăsta e minusul nostru şi sperăm să remediem lucrurile, că în a doua repriză am făcut lucrurile cum trebuie, iar atunci au făcut lucruri bune.

Chiar e greu, sunt trei meciuri în plecăm cu dezavantaj din prima repriză şi trebuie să revenim, dar dovedim că avem potenţial.

În prima repriză m-a nemulţumit că n-am ajuns la poartă. În a doua repriză am penetrat, am şutat la poartă şi lucrurile au venit. Nu are legătura presiunea cu clasamentul. E ceva… noi trebuie să vorbim şi să schimbăm”, a declarat Hagi, citat de orangesport.ro.

Trebuie să jucăm fotbalul nostru dinamic, cu calitate multă. Acel gol nu are nicio legătură, că important e cât de mult marchezi tu, cum pui presiune pe adversar şi ambele faze trebuie să le faci bine. Pe duel n-am depăşit un om şi trebuie să schimbăm anumite lucruri. Suntem dezamăgiți de remizele acasă, iar de fiecare dată în repriza secundă e mai bine. Gheorghe Hagi, antrenor Farul Constanța

Gheorghe Hagi: „Trebuie să folosim și copiii cu CFR Cluj”

Farul se află pe locul 4 în play-out, cu doar două puncte deasupra locurilor care duc la barajul pentru evitarea retrogradării.

Hagi anunță că va fi nevoit să facă modificări în echipa de start pentru partida cu CFR Cluj din semifinalele Cupei României, astfel încât titularii obișnuiți să nu fie prea obosiți în campionat.

„În Cupa României trebuie să facem nişte lucruri, să avem prospețime, că avem meci cu CFR Cluj. Nu ştiu echipa de start, vom vedea de luni ce decizii vom lua.

Trebuie să folosim lotul întreg, chiar şi copiii pe care-i avem şi să-i vedem, că după avem meci şi la Ploieşti. Facem o echipă bună, competitivă, cu încredere.

În fotbal totul e imprevizibil, contează ca cei care intră să o facă bine, să fie inspiraţi şi să facă ce trebuie”, a mai spus Hagi.

CFR Cluj - Farul Constanța va avea loc joi, 24 aprilie, de la ora 20:30, în semifinalele Cupei României.

