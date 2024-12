FARUL - FCSB 1-1. Gheorghe Hagi (59 de ani) și-a felicitat jucătorii, în ciuda faptului că echipa sa nu a obținut toate cele 3 puncte.

Darius Olaru a deschis scorul în minutul 18 pentru roș - albaștri, în timp ce Victor Dican a egalat pentru Farul, în minutul 78.

FARUL - FCSB. Gheorghe Hagi: „Am văzut efortul lor pentru că am întâlnit o echipă în formă”

La finalul partidei, antrenorul „marinarilor” a tras primele concluzii și a lăudat evoluția lui Denis Alibec.

„Trei puncte care nu au venit nici de data asta. Au crezut până la final, a venit golul. Trebuie să credem mult mai mult, să ne facem jocul nostru, pentru că acesta ne-a dus la succes.

În afară de meciul cu Rapid, am arătat bine. Mai puțin rezultatele, am avut multe egaluri. Dar i-am felicitat, am văzut efortul lor, pentru că am întâlnit o echipă în formă.

Alibec a muncit mult, a avut și ocazii. Lotul nu e antrenat bine, mulți au lipsit mult timp, nu sunt pregătiți”, a declarat Gheorghe Hagi la Prima Sport.

Gheorghe Hagi: „L-am așteptat mult pe Cojocaru”

Gheorghe Hagi a remarcat evoluția lui Ionuț Cojocaru, cel care l-a înlocuit la pauza meciului pe Rivaldinho.

Pentru mijlocașul Farului, partida cu FCSB a fost a doua din acest sezon, după accidentarea suferită chiar în runda de debut, cu Unirea Slobozia, ce l-a ținut departe de gazon nu mai puțin de 4 luni:

„L-am așteptat mult pe Cojocaru. Ne-a surprins pe toți în play-off, a jucat foarte bine. Din păcate, s-a accidentat, a durat foarte mult recuperarea și sperăm să nu se mai întâmple, pentru că are mult potențial”.

Totodată, Hagi a vorbit și despre ultimele două partide ale anului pentru echipa sa:

„Urmează meciuri grele, avem deplasări, drumul e lung. Mergem să câștigăm la Arad și la Sibiu - cu o echipă aflată într-o formă foarte bună. Mai e o săptămână, sărbătorile sunt binevenite. Trebuie să facem ceva și să facem mult mai bine”.

În urma egalului cu FCSB, Farul este pe locul 11, cu 23 de puncte.

VIDEO Radunovic a ratat un penalty pe final, în Farul - FCSB 1-1