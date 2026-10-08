Cine vrea să-l dea jos pe Infantino Fost internațional elvețian, candidat la președinția FIFA: „Fotbalul e la terapie intensivă”

Gianni Infantino are în sfârșit un rival anunțat la alegerile pentru președinția FIFA, programate pe 18 martie 2027.

Fost jucător elvețian în vârstă de 55 de ani, internațional, ex-Tottenham, vrea să candideze și să-l debarce pe Infantino.

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Gianni Infantino, 56 de ani, din 2016 președinte FIFA, va candida și pe 18 martie 2027, chiar dacă o mare parte a lumii fotbalului vrea să-l dea jos după multiplele scandaluri din ultimele luni, mai ales cele legate de Campionatul Mondial.

Până acum însă, nu se anunțase oficial niciun contracandidat, deși au mai rămas doar 40 de zile până la depunerea candidaturilor.

Nici canadianul Victor Montagliani, președintele CONCACAF (America de Nord și Centrală), văzut drept un combatant real anti-Infantino, nu a confirmat public că va concura pentru șefia FIFA în primăvara viitoare.

Ramon Vega: „A distrus fotbalul. A afectat credibilitatea FIFA”

Acum, din senin, a apărut un nume despre care nu se mai vorbise deloc în trecut ca o variantă împotriva lui Infantino. Un compatriot al acestuia.

Ramon Vega are 55 de ani, apropiat de vârsta actualului lider, a fost internațional elvețian, fundaș central cu 23 de selecții și un gol pentru Țara Cantoanelor (1993-2001), inclusiv la Euro 1996.

Ramon Vega (dreapta), în tricoul lui Tottenham, duel în Premier League cu Stan Collymore (Aston Villa). Foto: Imago

A avut o carieră de numai 13 ani (1990-2003), jucând la Grasshopper, Cagliari, Tottenham, Celtic, Watford și Creteil. După ce s-a retras din sport, a lucrat în sectorul financiar.

„Îmi prezint candidatura pentru a reuni familia fotbalului și a realiza reforma și modernizarea FIFA, a-i reda stabilitatea și credibilitatea și a reconstrui încrederea de care sportul nostru are nevoie urgentă.

Îmi prezint candidatura pentru că viața m-a pregătit să ajut acest sport”, a declarat Vega pentru BBC și Reuters.

Fotbalul nu aparține președinților, confederațiilor sau administrațiilor. Fotbalul înseamnă mult mai mult, este sportul oamenilor. Actuala președinție a distrus fotbalul. A afectat credibilitatea FIFA. Trebuie să punem capăt acestui lucru și să împiedicăm agravarea situației Ramon Vega, ex-internațional elvețian

Vega: „Fotbalul e conectat la aparate”

Pentru el, „fotbalul e la terapie intensivă, conectat la aparate. Nu mai putem aștepta.

FIFA are nevoie de o nouă direcție și de o reformă fundamentală. Nu ajustări cosmetice, ci o schimbare decisivă.

Scopul meu este simplu: vreau să mă dedic fotbalului și oamenilor care dau viață acestui sport”.

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