Combatant anti Infantino Cine poate fi un concurent real la președinția FIFA. Nici acesta nu e fără pată!
Victor Montagliani (dreapta), vicepreședinte FIFA, alături de Gianni Infantino. Foto: Imago
Campionate

Combatant anti Infantino Cine poate fi un concurent real la președinția FIFA. Nici acesta nu e fără pată!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 05:00
  • Gianni Infantino, 56 de ani, sprijinit de Donald Trump, dar sub foc încrucișat după scandalul de la FIFA.  
  • Dacă elvețianul scapă de demitere și ajunge la alegerile din 18 martie 2027, un contracandidat se profilează tot mai puternic în lupta pentru președinția forului mondial.
  • Cine este acesta, ce atuuri are, dar și acuzația îndreptată împotriva lui în ianuarie 2026.  
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Într-o perioadă incandescentă, tensiunea din jurul lui Gianni Infantino crescând de la o zi la alta după descoperirea planului secret de a vinde părți ale Campionatului Mondial, trei confederații îl atacă frontal pe președintele FIFA.

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Cum ar putea fi îndepărtat Infantino de la FIFA

UEFA, AFC și CONCACAF încearcă să-l forțeze să-și dea demisia, dar puțini speră cu adevărat că elvețianul de 56 de ani, din 2016 la conducerea FIFA, va renunța fără luptă. Mai ales după ce a mai primit un mesaj de susținere de la Donald Trump: „Ar fi o greșeală teribilă”.

Există și varianta demiterii. Pentru a se provoca un Congres extraordinar, o cincime din cele 211 de federații membre FIFA (43) ar trebui să ceară deschiderea acestei proceduri împotriva șefului forului de la Zurich.

Teoretic, ar fi ușor, cele trei confederații reunite având în total 143 de membre. Ulterior, la un asemenea congres, Infantino ar putea fi îndepărtat cu majoritate simplă: 106 de federații să voteze contra lui.

Nimeni nu poate garanta totuși că Infantino nu are susținători și în interiorul axei UEFA-AFC-CONCACAF, ceea ce ar împiedica demiterea lui.

De ce sunt europenii în dezavantaj la o eventuală candidatură anti-Infantino

Fără o asemenea lovitură, se va ajunge foarte probabil la alegerile din 18 martie 2027. Când avocatul elvețian nu va mai fi unic candidat, reales prin aclamații, cum s-a întâmplat în 2019 și 2023.

Cine l-ar putea înfrunta? S-au prezentat deja mai multe nume, potrivit The Times și L’Equipe:

  • Nasser Al-Khelaifi, liderul lui PSG și al Asociației Cluburilor Europene (EFC).
  • Lise Klaveness, președinta federației norvegiene.
  • Kevin Lamour, fostul număr 3 de la FIFA, care și-a dat demisia.
  • Aleksander Ceferin, președintele UEFA.
Aleksander Ceferin, președintele UEFA din 2016, e în conflict de mult timp cu Gianni Infantino. Foto: Imago Aleksander Ceferin, președintele UEFA din 2016, e în conflict de mult timp cu Gianni Infantino. Foto: Imago
Aleksander Ceferin, președintele UEFA din 2016, e în conflict de mult timp cu Gianni Infantino. Foto: Imago

Niciunul nu și-a exprimat intenția de a candida. Al-Khelaifi nu pare atras de această posibilitate, iar europenii nu ar fi bine văzuți global la o eventuală candidatură.

Exemplele consecutive ale elvețienilor Sepp Blatter (șeful FIFA între 1998 și 2015) și Gianni Infantino (din 2016) pun Europa în umbră.

Canadianul Montagliani, nume în pole-position ca viitor președinte FIFA

Mulți susțin că ar avea șanse reale alternativa nord-americană, Victor Montagliani.

În vârstă de 60 de ani, canadianul este președintele CONCACAF din 2016. Tot de atunci, vicepreședinte FIFA.

Un oficial cu o imagine pozitivă, cu mare influență și relații în lumea fotbalului, care a restructurat forul continentului său după un imens scandal de corupție. Și care vrea să candideze la președinția FIFA.

Sprijinit de America de Nord și Centrală, de Europa și Asia, ar putea câștiga un duel cu Infantino (din nou, ar avea nevoie minimum de 106 din cele 211 voturi).

Nici Montagliani nu este însă fără pată. În ianuarie 2026, The Guardian a aflat că acesta a câștigat 3 milioane de dolari în 2024 din salariu și bonusuri ca președinte CONCACAF. Muncind în medie numai cinci ore pe săptămână!

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