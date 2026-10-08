Manchester City poate exploda! Se pregătesc de ce e mai rău. Ce vor jucătorii dacă echipa retrogradează din cauza neregulilor financiare

Manchester City este într-o situație critică, clubul fiind găsit vinovat de încălcarea regulilor financiare în 114 din cele 115 capete de acuzare.

Riscă retrogradarea în cel mai rău scenariu și mulți jucători vor să ia o decizie radicală într-un asemenea caz.

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Din 25 septembrie, de când s-a aflat că Manchester City este vinovat de încălcarea gravă a regulilor financiare din Premier League în concluzia comisiei de anchetă în 114 din cele 115 capete de acuzare, clubul este într-o situație critică.

Apelul lui City va fi judecat până la sfârșitul lui ianuarie

Nu riscă doar o amendă de zeci de milioane, ci și retrogradarea, în cel mai rău scenariu.

Plus retragerea titlurilor cucerite între 2009 și 2018, perioada investigată.

3 titluri a câștigat Manchester City în Premier League în 2009-2018: 2012 (cu Roberto Mancini antrenor), 2014 (Manuel Pellegrini) și 2018 (Pep Guardiola)

Deocamdată, clubul a făcut apel, care s-ar putea judeca până la sfârșitul lui ianuarie, potrivit presei britanice.

„Cetățenii” vor să rezilieze contractele în cazul retrogradării

Jucătorii se pregătesc însă de cel mai sumbru verdict, excluderea din elita Angliei.

De aceea, agenții multor „cetățeni” cercetează posibilitatea rezilierii contractelor, susține Daily Mail. Fotbaliștii nu vor să mai continue pe „Etihad” într-o ligă inferioară.

Pep Guardiola a susținut mereu nevinovăția lui City, dar a plecat în vară după 10 ani și 20 de trofee la Manchester. Foto: Imago

Impresarii vor să afle dacă se poate invoca „motivul întemeiat” pentru ruperea contractelor în cazul retrogradării.

Deși niciun jucător nu are inclusă o clauză de reziliere pentru o eventuală expulzare din Premier.

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