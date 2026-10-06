Gică Craioveanu (58 de ani) a venit cu o opinie tăioasă la adresa lui Gică Hagi (61 de ani), după primele meciuri oficiale de la revenirea pe banca naționalei.

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România înregistrat eșecuri pe linie în primele etape din Liga Națiunilor, cu 13 goluri încasate, iar fostul internațional a dat un aviz clar în privința selecționerului.

Gică Craioveanu: „Deocamdată se demonstrează că nu e de echipa națională”

Deși Hagi a obținut diverse performanțe la echipa de club între cele două mandate de selecționer, Craioveanu susține că „Regele” încă nu este pregătit pentru a obține rezultate la prima reprezentativă.

„Pentru mine, e un antrenor de club uriaș. Uriaș pentru că a câștigat două titluri cu o echipă modestă, cu tot respectul. Cu o academie.

Antrenor de echipă națională... Așteptăm. Deocamdată, se demonstrează, pe rezultate, că nu e. Poate să devină? Poate să devină”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

Declarațiile lui Gică Hagi după al patrulea eșec consecutiv

„N-am venit la echipa națională să mă cert cu cineva. Toată lumea e liberă, poate să spună și lucruri bune.

Când n-o s-o mai fac sau o să am senzația că s-a terminat, plec. Doar mă știți. O să reflectez zilele astea și o să decid. Nu mi-e frică de nimic.

Singurul obiectiv pentru România e să creeze o generație mai bună decât cea care a fost. Băieții ăștia au făcut-o la U21, semifinală. Noi n-am ajuns în semifinale, ei au făcut-o deja.

Avem de unde să construim un viitor bun, dar asta se face cu victorii. Așa că dați-mi puțin timp. Dacă n-o fac, asta e, mă duc acasă”, a spus Hagi, luni, la conferința de presă.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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