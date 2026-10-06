„Multă lume cam doarme acolo” Răspunsul lui Gigi Becali privind acuzațiile suporterilor legate de doi membri ai staffului FCSB

Gigi Becali (68 de ani) a reacționat după solicitarea suporterilor privind îndepărtarea „secunzilor” Alin Stoica și Lucian Filip de la echipă.

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Liderul galeriei, Gheorghe Mustață, a cerut ca cei doi membri ai staff-ului să fie demiși de la club, invocând că aceștia „fac rău” echipei, însă patronul de la FCSB refuză să recurgă la această variantă.

Gigi Becali: „Crezi că fac ce zice Mustață? Mai bine mă împușc în cap”

Finanțatorul susține că a luat deja măsuri în zona staff-ului, însă nu ia în calcul solicitarea suporterilor.

„Tu crezi că eu, Becali, fac ce zice Mustață? Eu n-am făcut pe vremuri, când eram vulnerabil. Păi, fac acum, la bătrânețe?

Eu i-am spus așa: «Adu dovezi!». Nu știu, e posibil să nu meargă treaba acolo, la academie, că multă lume cam doarme pe-acolo, e posibil asta.

Am luat niște măsuri, dar nu să dau afară, că nu fac ce zice Mustață. Că atunci mă duc și mă împușc în cap. Decât să fac ce zice el, mai bine mă împușc în cap.

El, probabil, a văzut că am ținut cont la antrenori (n.r. - de părerea suporterilor). Dar acum să fac eu așa sau să se ridice ca pretenții…”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Întrebat clar dacă se pune sau nu problema demiterii celor doi, Becali a transmis:

„Pe Stoica nu l-am certat. Dar Filip n-are cum, pentru că e prea cuminte omul. E posibil să pun acolo conducător, să dau pe cineva afară. Că el, Mustață, are dreptate cumva. Nu scoatem nimic de acolo. Păi, de ce mai dau bani la academie atunci?”.

Mesajul transmis recent de Gheorghe Mustață

„Ei doi trebuie să plece urgent din club, fac mult rău. Avem dovezi. Le voi spune dacă e cazul. Știam că în club este haos, dar ce am aflat săptămâna aceasta le întrece pe toate.

E haos, iar doi oameni trebuie să dispară din club. Atenție, nu de la echipă, ci din club. Nu mai au ce căuta în clubul nostru. Sunt acolo în plus.

Dacă vreunul dintre ei contrazice ce spun eu, îi dăm imediat replica și nu va fi bine. Noi, suporterii, suntem acolo de o viață. Cum se spune, ei vin și pleacă, noi rămânem.

Noi iubim echipa din dragoste, ei din interes, pentru bani. De câteva zile noi am fost în bază, fără ca ei să știe. Și am aflat că este adevărat tot ce auzisem. S-a confirmat tot ceea ce nu ne venea să credem.

Dacă vreunul dintre cei doi are îndrăzneala să reacționeze, va fi foarte rău pentru ei. Acum nu spun mai multe, dar dacă vor să nu fim dușmani și să rămână aici informațiile, ar fi bine să se ia de mână și să plece pe drumul lor. Să plece din club. Să aibă bărbăția și să-și dea demisia.

Mai sunt și alții care trebuie să plece de acolo, dar Alin Stoica și Lucian Filip să plece cât pot ei de repede. Asta este dorința suporterilor, a mea și a liderilor”, a declarat Mustață, în urmă cu două zile.

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