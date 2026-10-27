Gică Craioveanu (58 de ani) l-a luat la țintă pe Lamine Yamal (19 ani) pentru accesoriul pe care l-a afișat la gala Balonului de Aur.

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Starul Barcelonei a câștigat pentru al treilea an consecutiv trofeul KOPA, acordat celui mai bun tânăr jucător.

Yamal a terminat pe locul 3 în topul pentru Balonul de Aur, fiind devansat de Kylian Mbappe și marele câștigător Harry Kane.

Gică Craioveanu a criticat ținuta lui Lamine Yamal: „Nici cocoșul meu nu arată așa”

Lamine Yamal și-a făcut apariția la gala de la Londra într-un costum negru, accesorizat cu o broșă din pene roz.

Gică Craioveanu l-a criticat pe starul Barcelonei pentru accesoriul ales. În schimb, „Grande” a lăudat-o pe partenera lui Lamine.

„Doamne! Sincer, eu nu am dormit, m-a deranjat atât de mult vizual... Nici cocoșul meu de la Slatina nu are așa ceva.

Preferam să apară decent, elegant, nu cu chestia aia din piept. Uitați-vă domnișoara cât de frumos e îmbrăcată. Ești la Balonul de Aur până la urmă”, a declarat Craioveanu, citat de digisport.ro.

FOTO. Cele mai bune meme-uri după Gala Balonului de Aur 2026. Lamine Yamal și Kylian Mbappe, în centrul ironiilor

Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) s-au clasat pe locurile 2 și 3 în clasamentul Balonului de Aur 2026, iar fanii de pe internet au dat startul glumelor la adresa vedetelor din La Liga.

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