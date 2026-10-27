Momente de panică la Arad FOTO. Portarul de la UTA și-a pierdut cunoștința, după un contact dur cu un adversar

UTA ARAD - FC BOTOȘANI. Marcio Rosa (29 de ani) și-a pierdut cunoștința în urma unui contact involuntar cu Andrei Dumiter (27 de ani), atacantul formației oaspete.

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Au fost momente de panică pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. În minutul 65 al partidei, la scorul de 2-1 pentru FC Botoșani, Bodișteanu a driblat un adversar și a centrat la firul ierbii.

FOTO. Mauricio Rosa a rămas inconștient după un contact involuntar cu Dumiter

Mauricio Rosa, portarul de la UTA, s-a întins să prindă mingea, însă a fost lovit involuntar cu genunchiul în cap de Dumiter.

Atacantul moldovenilor s-a întors imediat spre „centralul” partidei, Marian Barbu, pentru a-și cere scuze.

Goalkeeperul din Capul Verde al gazdelor a rămas întins pe spate nemișcat. Arbitrul a văzut imediat că lucrurile nu sunt în regulă și a chemat echipa medicală.

Doi jucători de la UTA au alergat imediat înspre colegul lor și l-au întors pe o parte pentru a nu-și înghiți limba.

Echipa medicală și-a făcut și ea apariția pe gazon, iar Rosa a reușit să se ridice în cele din urmă. Portarul gazdelor se ținea în continuare de cap, în urma loviturii încasate, însă Adrian Mihalcea a decis să nu-l schimbe.

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