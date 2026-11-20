Basarab Panduru (56 de ani) crede că Gică Hagi (61 de ani) este principalul vinovat pentru parcursul dezastruos al României în Liga Națiunilor.

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„Tricolorii” au terminat grupa pe ultimul loc, cu doar 3 puncte, și vor fi nevoiți să joace un baraj pentru a se menține în Liga B a competiției.

România va întâlni Estonia, în dublă manșă, la barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor. Turul va avea loc în perioada 25-27 martie 2027, în timp ce returul este programat în intervalul 28-30 martie 2027. România va juca manșa decisivă pe Arena Națională.

Basarab Panduru: „Hagi este principalul vinovat”

Panduru îl considerat responsabil chiar pe selecționerul Gică Hagi pentru felul în care a gestionat această campanie.

„El este principalul vinovat, pentru că a venit la echipa naţională şi a avut încredere în toţi jucători i, mai mare decât avea oricine altcineva. Spunea că se poate, că doar noi nu vedem că se poate şi că vede numai negativism în jurul echipei naţionale.

El a ales tactica, el alege grupul şi jucătorii pe care îi bagă în teren. Cred că este vinovat”, a declarat Basarab Panduru, citat de orangesport.ro.

Rezultatele României în Liga Națiunilor

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România 2-1

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 6 14 2 Bosnia și Herțegovina 6 11 3 Polonia 6 5 4 România 6 3

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