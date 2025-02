„Scuzați-mă, e prea mult” Întrebarea care l-a enervat pe Gică Hagi: „Eu sunt primul răspunzător!”

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, Gică Hagi (59 de ani), antrenorul constănțenilor, a răbufnit atunci când a fost întrebat dacă vor mai fi promovați tineri la prima echipă.

Partida dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești se va juca luni seara, de la ora 20:00, în etapa #24 din Liga 1.

Managerul Farului a fost vizibil deranjat de întrebarea pe care a primit-o și a transmis că echipa sa a evoluat cu un jucător născut în 2006 pe poziția de fundaș dreapta. Mai exact, este vorba despre Ionuț Cercel, care va ajunge la FCSB la finalul sezonului.

Gică Hagi, nervos la conferința de presă: „Nu ați văzut destui tineri până acum?”

„Nu aţi văzut până acum? Înseamnă că nu aţi fost la meciuri, mă scuzaţi. Uitaţi-vă pe liste, din toamnă, câţi au fost acolo. Scuzaţi-mă, e prea mult.

Jucăm cu 2006, fundaş dreapta. Nu avem doar un junior în teren. Am jucat cu UTA, cu 2006, 2004, 2003…e o întrebare, scuză-mă. Uită-te la listă, la toate meciurile. Le vedeţi, după, fiecare cum joacă…la Cluj am jucat cu trei juniori în teren.

Ce facem? Câţi să punem…scuzaţi-mă, e prea mult! Fiecare trebuie să dea puţin mai mult, începând de la mine, eu sunt primul răspunzător, toţi trebuie să ne asumăm, nu trecem cu vederea. Trebuie să fim alţii”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.

Ce jucători eligibili pentru regula U21 a folosit Gică Hagi în acest sezon

În actuala stagiune, Gică Hagi a folosit nu mai puțin de 10 jucători eligibili pentru regula U21 impusă de FRF, printre care:

Dan Sîrbu (21 de ani, fundaș dreapta) - 17 apariții

Iustin Doicaru (17 ani, aripă dreapta) - 13 apariții

Gabriel Dănuleasă (21 de ani, fundaș central) - 12 apariții

Ionuț Cercel (18 ani, fundaș dreapta) - 12 apariții

Nicolas Popescu (22 de ani, mijlocaș defensiv) - 11 apariții

Alexandru Stoian (17 ani, atacant) - 8 apariții

Ionuț Cojocaru (21 de ani, aripă stânga) - 5 apariții, 2 goluri

Luca Băsceanu (18 ani, mijlocaș ofensiv) - 3 apariții

Luca Banu (20 de ani, mijlocaș defensiv) - 3 apariții

Mario Aioanei (19 ani, fundaș dreapta) - 2 apariții

Doi dintre ei, Ionuț Cercel și Alexandru Stoian, au fost subiectul unui transfer în această perioadă de mercato, la FCSB, pentru un milion de euro.

Gică Hagi: „Am discutat cu fiecare în parte după înfrângerea cu CFR Cluj”

După ce lucrurile s-au mai calmat, antrenorul de 59 de ani a prefațat duelul cu Adrian Mutu și a spus că, după partida cu CFR Cluj, scor 1-3, acesta și-a băgat jucătorii în ședință și a discutat cu fiecare în parte:

„După meciul cu CFR, e clar că s-a văzut un lucru important, anul acesta nu am avut puterea să ajungem în play-off. După meci, am avut în club discuţii cu fiecare, să uităm ce a fost în spate, tot ce contează e în faţa noastră, am făcut şedinţe, am vorbit, ne-am antrenat bine şi sperăm că de acum încolo ne vom atinge obiectivele, Cupa României, şi locurile 7-8, să fim acolo sus.

Pentru asta e nevoie de o schimbare, să luăm cât mai puţine goluri şi să marcăm cât mai multe. Să jucăm fotbalul nostru. Avem curaj, sperăm să ne îndeplinim obiectivul.

Mă repet, fiecare meci e important, şi acesta este, sunt 3 puncte în joc. Adversarul e în formă, dar sperăm să câştigăm.

În momentul de față, eu și Adrian Mutu suntem antrenori, dar joacă Petrolul cu Farul, atât, cluburile sunt cele care joacă”.

Înaintea acestei partide, Farul se află pe locul 12 în clasament, cu 25 de puncte, după 23 de etape.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești este în luptă pentru play-off, iar aceștia au șansa de a urca pe locul 6, dacă vor câștiga cu echipa din Constanța.