Transferuri de 1 milion € la FCSB Doi jucători de la Farul au semnat! Patronul FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Da, este adevărat, vin la vară”

Gigi Becali a confirmat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro că Alexandru Stoian și Ionuț Cercel de la Farul Constanța au semnat cu FCSB.

Alexandru Stoian (17 ani) și Ionuț Cercel (18 ani) vor juca din vară pentru campioana României.

Farul Constanța va încasa un milion de euro pentru transferul celor doi fotbaliști.

FCSB, două perle de la Constanța pentru un milion de euro

Sursele GOLAZO.ro au informat că FCSB i-a transferat pe Alexandru Stoian și Ionuț Cercel de la Farul Constanța. Cei doi jucători, care au semnat deja contractele, se vor alătura campionilor României din vară.

Mutarea făcută de campioana României a fost confirmată de Gigi Becali.

„Da, este adevărat, din vară vin amândoi la FCSB. Vor costa un milion de euro împreună. Pe Ionuț Cercel îl folosesc pe postul de fundaș central”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Ionuț Cercel

Născut la Constanța, Cercel a jucat fundaș dreapta în cele mai multe partide la Farul. Poate evolua și fundaș central sau mijlocaș central.

Produs al Academiei Hagi, el are 13 meciuri și o pasă de gol pentru „marinari”. În Liga 1 a evoluat 450 de minute.

Alexandru Stoian, fotbalist care a debutat în Liga 1 la 14 ani și 10 luni, este al doilea cel mai bine cotat jucător român născut în anul 2007, după Mihai Toma de la FCSB (250.000 de euro). Stoian valorează 150.000 de euro și este eligibil pentru regula under 21 până în 2029.

Atacantul achizționat de Gigi Becali a marcat 9 goluri în cele 37 de selecții la naționalele României under 15, under 16, under 17 și under 19.

În actualul sezon, Alexandru Stoian a jucat 7 meciuri în Superliga României și a marcat un gol în cele 4 partide disputate în UEFA Youth League.

Transferuri pe axa Farul-FCSB

2024-2025:

Mihai Popescu – 250.000 de euro

David Kiki – gratis

2023-2024:

Eduard Radaslavescu – 850.000 de euro

Radu Boboc – 200.000 de euro

2019/2020:

Ionuț Vînă – 850.000 de euro

2017/2018:

Florinel Coman – 3.000.000 de euro

Dragoș Nedelcu – 2.100.000 de euro

Robert Grecu – împrumut 30.000 de euro

Romario Benzar – 700.000 de euro

2016/2017:

Florin Tănase – 1.500.000 de euro

2014/2015:

Alin Toșca – 400.000 de euro

2013/2014:

Alexandru Târnovanu – 300.000 de euro

2012/2013:

Gabriel Iancu – 500.000 de euro