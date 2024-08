Gică Hagi (59 ani), antrenorul echipei Farul Constanța, a afirmat că Mircea Lucescu (79 ani) este cea mai bună alegere pentru funcția de selecționer al naționalei României.

Tehnicianul a făcut această declarație după prima victorie obținută de Farul în acest sezon: 2-0 cu Poli Iași, în etapa a patra din Liga 1.

Hagi a refuzat să preia naționala spunând că trebuie să continue proiectul de la Ovidiu, dar consideră că Federația a luat cea mai bună decizie alegându-l pe Mircea Lucescu pentru această funcție.

Gică Hagi: „Mă bucur că nea Mircea s-a întors la echipa națională, e alegerea perfectă”

„Era de așteptat, după atâția ani, un antrenor care e idolul tuturor românilor. Forma în care s-a dedicat profesiei, a făcut această meserie, a calificat și construit echipe, a câștigat în Europa.

E persoana ideală, nu contează vârsta. Am auzit că o să-și facă un staff bun, are capacitatea să ducă lucrurile mai departe. Fotbalul mai bun decât al lui nu există. Pentru toți românii e alegerea perfectă.

Eu am spus, nu are rost să mă repet (despre refuzul său - n.r.). Mă bucur că nea Mircea s-a întors la echipa națională, e antrenorul care m-a debutat la 17 ani, niciun alt antrenor nu făcea acest lucru.

M-a făcut căpitan la 19 ani, tupeu mare, dar a știut «în cine bagă». Acel jucător nu l-a dezamăgit toată viața, avem o relație foarte bună și mă bucur”, a afirmat Gică Hagi la Prima Sport.

FARUL-POLI IAȘI. Gică Hagi: „Fotbalul e imprevizibil, nu poți controla totul”

Hagi a vorbit și despre Farul-Poli Iași, meci care a fost întrerupt de două ori, peste 20 de minute în total, din cauza problemelor cu nocturna și a unei furtuni.

„Greu, cum am zis înainte de meci, toate meciurile sunt grele. Am câștigat, suntem fericiți, nimic mai mult, trebuie să mergem înainte, să analizăm, să vedem lucrurile, să le schimbăm, trebuiau schimbate.

Fotbalul e imprevizibil, trebuie mereu să te aștepți la lucruri imprevizibile, nu poți controla totul. De asta nu vorbesc înainte. Astăzi am reușit, ne-am dorit victoria, am lucrat bine.

În capul și în pielea mea să nu fiți, cu clima nu te bagi, de unde să știi? Tot mă gândeam, a ieșit bine, mă duc să dorm liniștit în seara asta.”, a mai spus Hagi.

Gică Hagi „Ușor-ușor vom arăta mai bine”

„Orice jucător are nevoie de reușite. Nu contează câte mingi greșesti, contează cât de repede o iei, cât de repede te duci în față.

Am stat de vorbă cu ei, nu era un moment bun. Am încercat să pun presiune mare, să le zic să fim noi, echipa care joacă fotbal. Trebuiau eliminate câteva lucruri și băieții au făcut asta foarte bine.

Cred că astăzi, lăsând la o parte prima șansă a adversarului, Bălașa a făcut un meci extraordinar. E un jucător foarte bun. Am avut ghinion, a venit, s-a accidentat. A lipsit la pregătire, n-a fost cu noi câteva zile, săptămâni.

Ușor-ușor vom arăta mai bine, vrem să arătăm, să fim cei pe care i-ați cunoscut. Asta le-am zis. Avem această identitate, trebuie să jucăm bine. Indiferent dacă e presiune, un moment dificil. Gică Hagi, antrenor Farul Constanța

„Trebuie să refac unii jucători, nu au jucat 2 ani”

„Chiar dacă am pierdut meciurile, am jucat bine, n-am avut precizie în fața porții. Și în celelalte meciuri am dominat, am avut ocazii, puteam să câștigăm, ne-am adaptat după adversar. Arătăm că avem ceva, dar e de munca până închegăm vestiarul.

Sunt jucători care nu au jucat 2 ani, Bălașa, Ciobanu, trebuie să-i refac. Când ajung bine, sunt fotbaliști foarte buni, sunt campioni la juniori, la loturile naționale.

Mai lipsește Larie, a avut ghinionul să semneze cu noi prelungirea și să se accidenteze la o săptămână. Trebuie să reacționăm, să găsim soluții, ăsta e fotbalul.

Trebuie să fii convins de ce faci, cred eu că s-a văzut că echipa a arătat bine după primul gol”, a mai spus Hagi.

Cristi Ganea: „La FCSB n-am putut demonstra, știam că va veni și momentul meu”

Cristi Ganea a pasat decisiv la golul prin care Rivaldinho a deschis scorul și s-a declarat mulțumit de evoluția sa.

„ Vin după o perioadă foarte grea, aproape un an am stat. La FCSB n-am putut demonstra, să arăt ce pot. Știam că va veni și momentul meu.

Ținând cont că primele trei meciuri nu am reușit să marcăm, ne doream foarte mult acest lucru, să câștigăm, să simțim și noi golul, aveam nevoie pentru moralul nostru.

Mă bucur că am reușit să-i pasez lui Riva în fața porții. Cele mai importante sunt cele 3 puncte.

Nu vreau să mă gândesc (la echipa națională - n.r.), am fost acolo, știu cu ce se mănâncă. Bineînțeles că îmi doresc, dar mai am mult de muncit, trebuie să demonstrez pe teren, de ce nu?”, a declarat Cristi Ganea.