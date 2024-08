Farul Constanța a învins Poli Iași cu 2-0. Antrenorul lui Poli, Tony da Silva, își asumă responsabilitatea.

Meciul a fost întrerupt de două ori, peste 20 de minute în total, din cauza problemelor cu nocturna și a unei furtuni.

Antrenorul Poli Iași, Tony Da Silva, a analizat înfrângerea echipei sale în meciul din etapa a 4-a a Ligii 1, în care Poli Iași a fost învinsă de Farul cu 2-0.

Tony da Silva: „În primele 30 de minute am fost cea mai bună echipă”

Tehnicianul a explicat că echipa sa a dominat începutul jocului, dar nu a reușit să transforme ocaziile în goluri, plătind astfel scump pentru lipsa de eficiență.

„Prime patru oportunități au fost ale noastre, dar nu le-am fructificat și am plătit pentru asta. Așa este fotbalul, le cer scuze fanilor.

În primele 30 de minute am fost cea mai bună echipă de pe teren . Din păcate nu am știut să gestionez acele momente. Am primit primul gol atunci când adversarii au ajuns prima dată în fața porții noastre.

După aia a venit întreruperea cu iluminarea, repriza a doua a venit și cu ploaia. Nu e nimeni de vină, așa se întâmplă”, a declarat Tony la Prima Sport.

Am făcut schimbări tactice. Nu am finalizat bine în fața portarului. Adversarii au marcat un gol frumos, am încercat să ne revenim, dar a fost foarte greu. Nu sunt jucători accidentați, ambele echipe au jucat fotbal. Nu este vina nimănui – nici a jucătorilor, nici a publicului. Se întâmplă! Tony da Silva

Alin Roman este mulțumit de jocul lui Poli Iași

Fotbalistul Alin Roman a spus că ploaia a complicat și mai mult jocul:

„Am luat gol pe o fază fixă și am simțit că nu avem suficientă energie să revenim de la 2-0. Ploaia a făcut terenul impracticabil, iar în astfel de condiții, ambele echipe au fost nevoite să recurgă la mingi lungi , fără să mai putem juca fotbalul pe care ni-l dorim

Avem multe ocazii pe început de joc, dar nu reușim să înscriem. Un gol și ne punem în dificultate, iar revenirea devine extrem de dificilă”.