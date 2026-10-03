„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
Gică Hagi, zdrobit de eșecul de la Varșovia: 0-6 cu Polonia. Stătea cu capul lipit de mesajul federației poloneze: „Fotbalul ne unește”. Foto: Raed Krishan
Nationala

„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 09:02
  • Jan Urban, antrenorul Poloniei, a fost întrebat de GOLAZO.ro ce i-a transmis lui Gică Hagi în momentul în care cei doi selecționeri s-au îmbrățișat după meciul de la Varșovia. Naționala sa a învins cu 6-0.
  • Întrebat dacă se gândește la o decizie radicală, Hagi a replicat: „Nu vorbim de demisie, durerea e prea mare. Vreau, nu vreau, trebuie să mă trezesc optimist”.
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De-abia se încheiase meciul de pe „Stadion Narodowy”. Polonia câștigase cu 6-0 în fața României la Varșovia.

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Suferința lui Hagi la îmbrățișarea cu Urban

Gică Hagi (61 de ani) s-a îndreptat spre selecționerul advers, Jan Urban (64). Cei doi s-au îmbrățișat câteva clipe, și-au spus ceva și s-au despărțit.

Antrenorul nostru a plecat imediat la vestiare, cu privirea în pământ, copleșit de griji. Urban a rămas să savureze victoria incredibilă, cu cinci goluri marcate în repriza secundă.

Mai târziu, tehnicianul polonez a venit la conferință.

Urban: „Sunt situații neplăcute și pentru mine. I-am urat multă sănătate lui Hagi”

După ce a discutat cu jurnaliștii locali, a răspuns întrebării GOLAZO.ro:

„Ce i-ați transmis lui Gică Hagi pe teren, la sfârșitul partidei?”.

„I-am mulțumit pentru meci selecționerului României, lui Gică Hagi. Suntem aproape de aceeași vârstă, am jucat unul împotriva celuilalt în Spania.

A fost la începutul său... Sunt situații neplăcute, inconfortabile și pentru mine, așa că a fost scurt: i-am mulțumit și i-am urat multă sănătate”.

4 ani a evoluat
Hagi în elita Spaniei, la Real (1990-1992) și Barcelona (1994-1996). Urban a jucat la Osasuna (1989-1994) și Valladolid (1994-1995)

Urban: „Mi s-a părut absolut normal ca Hagi să fie foarte abătut”

Urban a înțeles în ce stare era Hagi: „Știu cum este când nu obții ceea ce așteptai, iar Gică se află exact într-o astfel de situație.

Dar nu... nu era momentul pentru conversații sau discuții, pentru că știam că se simte groaznic și mi s-a părut absolut normal să fie foarte abătut”.

Al 13-lea meci al lui Urban la naționala Poloniei: 6 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri. Foto: Imago Al 13-lea meci al lui Urban la naționala Poloniei: 6 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri. Foto: Imago
Al 13-lea meci al lui Urban la naționala Poloniei: 6 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri. Foto: Imago

Ofițerul de presă al naționalei poloneze, Emil Kopanski, a atras atenția:

„Avem semnalul că antrenorul Hagi așteaptă deja pentru conferință, așa că trebuie să încheiem. Vă mulțumim foarte mult pentru participare și vă dorim o seară liniștită...”.

Hagi: „Nu vorbim de demisie, durerea e prea mare”

A urmat selecționerul „tricolorilor” la conferință. Întrebat de GOLAZO.ro dacă vrea să ia o decizie radicală, a spus:

„Nu vorbim de demisie. Durerea e prea mare.

Trebuie să fim împreună și ne gândim la meciul cu Suedia. Eu sunt de vină în primul rând”.

Vreau, nu vreau, mâine (n.r. sâmbătă) trebuie să mă trezesc optimist, să mă gândesc la ce va fi cu Suedia. Sper să aducem o victorie. Acum simt durere, mare durere. Îmi pare rău. Trebuie să ne gândim care este drumul, să schimbăm lucruri, să le facem mai bine. E o lecție și pentru mine, învăț ca să fiu mai bun a doua zi Gică Hagi, selecționerul României

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