Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare” +40 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”

alt-text George Neagu , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 00:48
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 00:59
  • Polonia - România 6-0. Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul rușinos de la Varșovia.
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România nu a avut nicio șansă și a primit gol după gol, Robert Lewandowski reușind o „triplă”.

Naționala noastră a evoluat și în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăgușin.

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Polonia - România 6-0. Gică Hagi: „Foarte greu să vorbești despre asta”

„Foarte greu să vorbești despre asta. O primă repriză echilibrată, așa cum vedeam jocul. Am încercat să facem cumva lucrurile, dar a venit eliminarea. Am mers în vestiar, a existat acel optimism cum să ne descurcăm cu un om în minus.

Am încercat să jucăm mult mai vertical, mult mai în față. Imediat s-a rupt totul, am fost poate prea încrezători și aici s-a jucat meciul. Totul s-a dărâmat. Un rezultat dur, ne doare. Dar a doua zi trebuie s-o iei de la capăt.

Avem un meci important cu Suedia și trebuie să mergem înainte. După aceea vor exista evaluări. Fotbalul românesc trebuie să meargă înainte”, a declarat Hagi după meci.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Întrebat dacă se gândește să demisioneze, Hagi a răspuns:

„Nu are rost să vorbim despre asta. Durerea e prea mare. Trebuie să fim împreună și ne gândim la meciul cu Suedia. Eu sunt de vină în primul rând.

Tactic, eu am făcut lucrurile. Greșeala (n.r. - erorile jucătorilor noștri) face parte din joc, echipa nu reacționează. Când iei 4 goluri într-un meci și 6 în altul principalul vinovat sunt eu”.

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Hagi, despre punctul slab al Poloniei: „Are și lucruri mai puțin bune”

Gică Hagi consideră că, dacă echipa sa nu rămânea în inferioritate numerică, ar fi putut arăta altfel și ar fi putut profita de punctele slabe ale Poloniei.

„Acum ar trebui să vorbesc mult mai puțin când avem un rezultat ca ăsta. Vrem, nu vrem, trebuie să scoatem tot ce e mai bun în momentul de față. Să ne pregătim pentru meciul cu Suedia. După aceea avem timp să reflectăm.

Polonia e o echipă foarte talentată, cu jucători care evoluează la cluburi importante. Dar are și lucruri mai puțin bune, pe care noi trebuia să le exploatăm. După pauză totul s-a rupt.

Dacă rămâneam în 11 jucători, planul era bun, îi alergam… După aceea trebuia să atacăm spatele apărării, pe care eu consider că e minusul pe care-l au”.

FOTO. Eliminarea lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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