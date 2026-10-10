Surpriză pe Arena Națională! FOTO. Gigi Becali, în tribune la FCSB - Oțelul. De când nu mai fusese la un meci

FCSB - Oțelul. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, este prezent pe Arena Națională la meciul din etapa #11 a Superligii.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida este una specială pentru Laurențiu Reghecampf, care se află la debutul FCSB în cel de-al treilea mandat pe banca echipei.

FOTO. Gigi Becali, prezent pe Arena Națională la meciul FCSB - Oțelul

Gigi Becali a surprins în această seară prin prezența sa pe Arena Națională, cu ocazia debutului lui Reghecampf pe banca echipei.

Patronul FCSB vine foarte rar la meciurile roș-albaștrilor. Ultima partidă la care Becali a fost în lojă a fost cea cu Aberdeen, care s-a disputat pe 28 august 2025, în play-off-ul Europa League.

Alături de Gigi Becali se află și Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, care a fost dorit și de FCSB ca înlocuitor pentru Marius Baciu.

Sunt prezenți la meci și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, dar și foștii selecționeri Edi și Anghel Iordănescu.

Și Valeriu Argăseală, președintele clubului, urmărește duelul cu Oțelul din tribune.

Echipa de start a celor de la FCSB cu Oțelul:

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

VIDEO. Reghecampf salută galeria FCSB înainte de meciul cu Oțelul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport