FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0, în etapa #11 a Superligii.

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a debutat, astfel, cu victorie pe banca roș-albaștrilor.

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FCSB a început în forță partida de pe Arena Națională, meci în care Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca roș-albaștrilor în cel de-al treilea mandat.

Reghecampf, victorie la debut

Cu Gigi Becali aflat în tribune, FCSB a dat startul atacurilor periculoase încă din primele minute, dar lipsa de eficiență în fața porții s-a văzut rapid. Roș-albaștrii au pus presiune la poarta adversă constant în timpul primei reprize, dar fără succes.

Prima parte a meciului s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Spectacolul a venit însă în repriza secundă. În minutul 54, Habib Sylla a fost eliminat direct de arbitrul George Roman, după o intrare foarte dură asupra lui Korenica. La ieșirea de pe teren, jucătorul Oțelului a recurs și la un gest obscen la adresa fanilor.

În minutul 65, FCSB a deschis scorul, grație golului marcat de Alexandru Stoian. Tânărul atacant de la FCSB a înscris în urma unei lovituri de cap, din centrarea lui Vali Crețu de pe partea dreaptă.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a profitat de superioritatea numerică și a asediat poarta Oțelului, dar nu a mai reușit să înscrie, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-0.

FCSB - Oțelul 1-0

A marcat : Stoian (65)

: Stoian (65) 10.211 fani sunt prezenți pe Arena Națională

Min. 90+3 - S-a încheiat meciul!

Partida este prelungită cu minimum 3 minute.

Min. 89 - Ricardo Pădurariu a încercat un dribling în careul advers, dar fundașul stânga de la FCSB a fost blocat.

Min. 82 - Corner pentru FCSB, după ce centrarea lui Politic a fost respinsă în afara terenului.

Min. 77 - Meriton Korenica a șutat periculos spre poartă, dar mingea trece puțin pe lângă.

Min. 65 - GOL FCSB (1-0). Alexandru Stoian a deschis scorul pentru FCSB în urma unei lovituri de cap din centrarea lui Crețu, de pe partea dreaptă.

Min. 51 - Sylla a primit al doilea cartonaș galben după un fault extrem de dur asupra lui Korenica, la mijlocul terenului, și a fost eliminat. Jucătorul Oțelului a intrat cu talpa asupra kosovarului.

Min. 50 - Ocazie uriașă pentru Oțelul! Lovitura de cap a lui Pedro Nuno a fost respinsă in extremis de Ștefan Târnovanu, care se îndrepta spre vinclul porții.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză pe Arena Națională

Min. 45 - Valentin Crețu a primit cartonașul galben după câteva contre cu Iacob, în timp ce jocul era oprit.

Min. 40 - FCSB pune tot mai multă presiune la poarta Oțelului. Cisotti a centrat în careu, dar Garita nu a reușit să șuteze, iar oaspeții au îndepărtat rapid pericolul.

Min. 33 - Valentin Crețu a driblat mai mulți adversari și a pătruns în careu, acolo unde a șutat cu piciorul stâng. Mingea a fost prinsă cu ușurință de portarul oaspeților.

Min. 28 - Lovitura de cap a lui Cisotti este apărată de Dur-Bozoancă.

Min. 23 - Arnold Garita a primit mingea în careu și a șutat din voleu, dar execuția sa a lăsat de dorit. Atacantul de la FCSB s-a aflat și în ofsaid.

Min. 15 - Ofri Arad este avertizat cu cartonașul galben după un fault din spate asupra lui Ze Turbo, care scăpase pe contraatac.

Min. 10 - Ocazie mare pentru FCSB, după un corner. Șutul lui Crețu a fost complet ratat, dar mingea a ajuns la Miculescu, care se afla în ofsaid.

FOTO. Gigi Becali, prezent în tribune

Min. 4 - Korenica a centrat periculos în careul advers, dar fundașii Oțelului resping mingea.

Min. 1 - A început partida!

VIDEO. Reghecampf salută galeria FCSB înainte de meciul cu Oțelul

Partida de pe Arena Națională începe cu 5 minute întârziere din cauză că meciul Barcelona - Getafe (3-0), transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, s-a încheiat aproape de ora 21:30.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

Rezerve: M. Popa, Gnahore, Joao Paulo, D. Avram, Politic, Batubinsika, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, A. Stoian

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita M. Popa, Gnahore, Joao Paulo, D. Avram, Politic, Batubinsika, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, A. Stoian Laurențiu Reghecampf Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - A. Ciobanu, Brito, Pedro Nuno - Bordun, Correia, Patrick

Rezerve: M. Contra - E. Neicu, Zator, Olteanu, Frunză, Joao Paulino, Bălănică, Aftene, C. Neicu

Antrenor: Rui Duarte

Stadion : Arena Națională

: Arena Națională Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Birdes Romica Ionuț, Ghiciulescu Raul, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Omut Marius

Înaintea duelului direct, FCSB se află pe locul 11 în Superliga, cu 12 puncte acumulate după 10 etape, în timp ce Oțelul este pe poziția 14, cu 10 puncte.

Laurențiu Reghecampf: „Am încercat să aducem echipa la un nivel cât mai bun”

Reghecampf a profitat de pauza internațională pentru a lucra intens cu jucătorii de la FCSB, în încercarea de a redresa echipa.

„Am încercat în săptămânile acestea să ne pregătim cât mai bine, să aducem echipa la un nivel cât mai bun. Făcând comparație cu rezultatele pe care echipa le-a avut în ultimele etape, să încercăm să remediem ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolul încredere, fitness, lucruri pe care le-am lucrat foarte bine.

Am încercat să analizăm adversarul, având în vedere că și Oțelul are un antrenor nou. Vom încerca să ne impunem, pentru că jucăm acasă.

Vrem să arătăm altfel, să devenim o echipă care conduce jocul din primul până în ultimul minut. Sunteți obișnuiți cu ceea ce cer eu jucătorilor. Sper că și ei au înțeles foarte bine ceea ce am lucrat și ceea ce le cer.

Sunt sigur că va fi o altă reacție, un alt joc și vom reuși să ne impunem”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul.

Rui Duarte: „Suntem pregătiți de luptă”

„În aceste ultime două săptămâni am încercat să ne îmbunătățim jocul, să devenim mai buni și să schimbăm anumite aspecte. Bineînțeles, știm că ne așteaptă o partidă foarte dificilă împotriva unei echipe mari.

Cred că ei vor încerca să arate ceva diferit, pentru că până acum rezultatele lor nu au fost pe măsura așteptărilor. Însă și noi trebuie să arătăm o altă față. Consider că suntem pregătiți să ne luptăm cu încredere și cu o energie bună, deși suntem conștienți că va fi un meci greu.

Singurul lucru care contează este echipa noastră. Desigur, au făcut o schimbare și este mai greu să pregătești partida, pentru că nu știm exact ce vor face din punct de vedere tactic.

Suntem pregătiți de luptă, suntem gata să ne duelăm cu oricine. Știm că este o provocare importantă: un meci în deplasare, contra unei echipe de top, cu un nou antrenor și o nouă identitate.

Jucătorii lor vor încerca să demonstreze ceva nou, dar același lucru este valabil și pentru noi: antrenor nou, identitate nouă. Trebuie să arătăm un fotbal mai bun pe viitor, să adunăm puncte și să părăsim a doua jumătate a clasamentului. Avem încredere. Am muncit mult în aceste două săptămâni, privim cu încredere spre viitor și cred că suntem pregătiți pentru această confruntare.

Avem strategia și ideea noastră pentru acest meci. Ne așteptăm să facă un presing avansat, dar vom vedea. Strategia noastră este să fim organizați, să arătăm ca o adevărată echipă și să luptăm pentru victorie. Sper ca suporterii noștri să creadă în noi.

Ne așteaptă o partidă grea, dar vom face totul pentru a-i respecta, pentru a progresa pas cu pas de la meci la meci și pentru a-i vedea fericiți, atât în deplasare, cât și pe teren propriu”, a declarat antrenorul Oțelului, conform as.ro.

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