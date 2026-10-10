Debut cu dreptul pentru Reghecampf FCSB o învinge pe Oțelul în superioritate numerică. Gigi Becali, prezent la meci +14 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Debut cu dreptul pentru Reghecampf FCSB o învinge pe Oțelul în superioritate numerică. Gigi Becali, prezent la meci

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 23:32
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 23:43
  • FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0, în etapa #11 a Superligii.
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a debutat, astfel, cu victorie pe banca roș-albaștrilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a început în forță partida de pe Arena Națională, meci în care Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca roș-albaștrilor în cel de-al treilea mandat.

Moment obscen pe Arenă FOTO. Jucătorul Oțelului, gest bădăran la adresa fanilor FCSB, după ce a fost eliminat
Citește și
Moment obscen pe Arenă FOTO. Jucătorul Oțelului, gest bădăran la adresa fanilor FCSB, după ce a fost eliminat
Citește mai mult
Moment obscen pe Arenă FOTO. Jucătorul Oțelului, gest bădăran la adresa fanilor FCSB, după ce a fost eliminat

Reghecampf, victorie la debut

Cu Gigi Becali aflat în tribune, FCSB a dat startul atacurilor periculoase încă din primele minute, dar lipsa de eficiență în fața porții s-a văzut rapid. Roș-albaștrii au pus presiune la poarta adversă constant în timpul primei reprize, dar fără succes.

Prima parte a meciului s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Spectacolul a venit însă în repriza secundă. În minutul 54, Habib Sylla a fost eliminat direct de arbitrul George Roman, după o intrare foarte dură asupra lui Korenica. La ieșirea de pe teren, jucătorul Oțelului a recurs și la un gest obscen la adresa fanilor.

Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1
Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (14 imagini)

Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1
+14 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 65, FCSB a deschis scorul, grație golului marcat de Alexandru Stoian. Tânărul atacant de la FCSB a înscris în urma unei lovituri de cap, din centrarea lui Vali Crețu de pe partea dreaptă.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a profitat de superioritatea numerică și a asediat poarta Oțelului, dar nu a mai reușit să înscrie, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-0.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

FCSB - Oțelul 1-0

  • A marcat: Stoian (65)
  • 10.211 fani sunt prezenți pe Arena Națională

Min. 90+3 - S-a încheiat meciul!

Partida este prelungită cu minimum 3 minute.

Min. 89 - Ricardo Pădurariu a încercat un dribling în careul advers, dar fundașul stânga de la FCSB a fost blocat.

Min. 82 - Corner pentru FCSB, după ce centrarea lui Politic a fost respinsă în afara terenului.

Min. 77 - Meriton Korenica a șutat periculos spre poartă, dar mingea trece puțin pe lângă.

Min. 65 - GOL FCSB (1-0). Alexandru Stoian a deschis scorul pentru FCSB în urma unei lovituri de cap din centrarea lui Crețu, de pe partea dreaptă.

Min. 51 - Sylla a primit al doilea cartonaș galben după un fault extrem de dur asupra lui Korenica, la mijlocul terenului, și a fost eliminat. Jucătorul Oțelului a intrat cu talpa asupra kosovarului.

Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1
Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (14 imagini)

Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1 Gestul obscen al lui Habib Sylla după eliminarea din meciul cu FCSB. Foto: captură Prima Sport 1
+14 Foto
labels.photo-gallery

Min. 50 - Ocazie uriașă pentru Oțelul! Lovitura de cap a lui Pedro Nuno a fost respinsă in extremis de Ștefan Târnovanu, care se îndrepta spre vinclul porții.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză pe Arena Națională

Min. 45 - Valentin Crețu a primit cartonașul galben după câteva contre cu Iacob, în timp ce jocul era oprit.

Min. 40 - FCSB pune tot mai multă presiune la poarta Oțelului. Cisotti a centrat în careu, dar Garita nu a reușit să șuteze, iar oaspeții au îndepărtat rapid pericolul.

Min. 33 - Valentin Crețu a driblat mai mulți adversari și a pătruns în careu, acolo unde a șutat cu piciorul stâng. Mingea a fost prinsă cu ușurință de portarul oaspeților.

Min. 28 - Lovitura de cap a lui Cisotti este apărată de Dur-Bozoancă.

Min. 23 - Arnold Garita a primit mingea în careu și a șutat din voleu, dar execuția sa a lăsat de dorit. Atacantul de la FCSB s-a aflat și în ofsaid.

Min. 15 - Ofri Arad este avertizat cu cartonașul galben după un fault din spate asupra lui Ze Turbo, care scăpase pe contraatac.

Min. 10 - Ocazie mare pentru FCSB, după un corner. Șutul lui Crețu a fost complet ratat, dar mingea a ajuns la Miculescu, care se afla în ofsaid.

FOTO. Gigi Becali, prezent în tribune

Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Min. 4 - Korenica a centrat periculos în careul advers, dar fundașii Oțelului resping mingea.

Min. 1 - A început partida!

VIDEO. Reghecampf salută galeria FCSB înainte de meciul cu Oțelul

Partida de pe Arena Națională începe cu 5 minute întârziere din cauză că meciul Barcelona - Getafe (3-0), transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, s-a încheiat aproape de ora 21:30.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita
    Rezerve: M. Popa, Gnahore, Joao Paulo, D. Avram, Politic, Batubinsika, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, A. Stoian
    Antrenor: Laurențiu Reghecampf
  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - A. Ciobanu, Brito, Pedro Nuno - Bordun, Correia, Patrick
    Rezerve: M. Contra - E. Neicu, Zator, Olteanu, Frunză, Joao Paulino, Bălănică, Aftene, C. Neicu
    Antrenor: Rui Duarte
  • Stadion: Arena Națională
  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Birdes Romica Ionuț, Ghiciulescu Raul, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Omut Marius

Înaintea duelului direct, FCSB se află pe locul 11 în Superliga, cu 12 puncte acumulate după 10 etape, în timp ce Oțelul este pe poziția 14, cu 10 puncte.

Laurențiu Reghecampf: „Am încercat să aducem echipa la un nivel cât mai bun”

Reghecampf a profitat de pauza internațională pentru a lucra intens cu jucătorii de la FCSB, în încercarea de a redresa echipa.

Am încercat în săptămânile acestea să ne pregătim cât mai bine, să aducem echipa la un nivel cât mai bun. Făcând comparație cu rezultatele pe care echipa le-a avut în ultimele etape, să încercăm să remediem ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolul încredere, fitness, lucruri pe care le-am lucrat foarte bine.

Am încercat să analizăm adversarul, având în vedere că și Oțelul are un antrenor nou. Vom încerca să ne impunem, pentru că jucăm acasă.

Vrem să arătăm altfel, să devenim o echipă care conduce jocul din primul până în ultimul minut. Sunteți obișnuiți cu ceea ce cer eu jucătorilor. Sper că și ei au înțeles foarte bine ceea ce am lucrat și ceea ce le cer.

Sunt sigur că va fi o altă reacție, un alt joc și vom reuși să ne impunem”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul.

Rui Duarte: „Suntem pregătiți de luptă”

„În aceste ultime două săptămâni am încercat să ne îmbunătățim jocul, să devenim mai buni și să schimbăm anumite aspecte. Bineînțeles, știm că ne așteaptă o partidă foarte dificilă împotriva unei echipe mari.

Cred că ei vor încerca să arate ceva diferit, pentru că până acum rezultatele lor nu au fost pe măsura așteptărilor. Însă și noi trebuie să arătăm o altă față. Consider că suntem pregătiți să ne luptăm cu încredere și cu o energie bună, deși suntem conștienți că va fi un meci greu.

Singurul lucru care contează este echipa noastră. Desigur, au făcut o schimbare și este mai greu să pregătești partida, pentru că nu știm exact ce vor face din punct de vedere tactic.

Suntem pregătiți de luptă, suntem gata să ne duelăm cu oricine. Știm că este o provocare importantă: un meci în deplasare, contra unei echipe de top, cu un nou antrenor și o nouă identitate.

Jucătorii lor vor încerca să demonstreze ceva nou, dar același lucru este valabil și pentru noi: antrenor nou, identitate nouă. Trebuie să arătăm un fotbal mai bun pe viitor, să adunăm puncte și să părăsim a doua jumătate a clasamentului. Avem încredere. Am muncit mult în aceste două săptămâni, privim cu încredere spre viitor și cred că suntem pregătiți pentru această confruntare.

Avem strategia și ideea noastră pentru acest meci. Ne așteptăm să facă un presing avansat, dar vom vedea. Strategia noastră este să fim organizați, să arătăm ca o adevărată echipă și să luptăm pentru victorie. Sper ca suporterii noștri să creadă în noi.

Ne așteaptă o partidă grea, dar vom face totul pentru a-i respecta, pentru a progresa pas cu pas de la meci la meci și pentru a-i vedea fericiți, atât în deplasare, cât și pe teren propriu”, a declarat antrenorul Oțelului, conform as.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
otelul galati Laurentiu Reghecampf liga 1 Rui Duarte fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
00:45
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
01:19
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
00:16
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Superliga
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Citește mai mult
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Stranieri
10.10
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Citește mai mult
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Tenis
10.10
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Citește mai mult
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
B365
10.10
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
Citește mai mult
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share