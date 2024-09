Euforie la FCSB Transferuri noi și primă uriașă pentru Charalambous » Jucătorul care a surprins: „Și-a dat viața

FCSB a izbutit o victorie dramatică împotriva austriecilor de la LASK, scor 1-0, joi seară, în Ghencea, și s-a calificat în faza principală din Europa League

Darius Olaru a marcat un gol superb, în minutul 90+3 al partidei

În tur, scorul a fost egal, 1-1

După meci, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (65 de ani), a dezvăluit amănunte importante despre viitorul campioanei României.

O seară fericită pentru FCSB și Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că mai pregătește două transferuri în aceste zile, după ce s-a obținut calificarea în grupele Europa League.

L-a lăudat pe Daniel Popa pentru determinarea sa, dar l-a criticat pe Alexandru Băluță, pentru lipsa sa de eficiență în ofensivă.

De asemenea, Gigi Becali a declarat că-și dorește să iasă din faza principală din Europa League și să se oprească cât mai târziu în competiție.

Gigi Becali: „Pe Băluță am vrut să-l schimb în prima repriză”

Becali despre....

...meci: „Au avut ei ocazii? Ăla a fost cadoul lui Chiricheș. Asta ne mai trebuia, să dea gol. Voiam să intru în prelungiri. Le așteptam. Mi-era teamă de ghinion. Ei nu mai puteau să alerge, cădeau pe jos. A venit un gol la final, când nu mai aveai ce să mai faci.

Gândul meu este de om păcătos, că voiam Liga Campionilor. Dacă Dumnezeu n-a vrut așa, eu nu mai trebuia să mă gândesc. Dar eu, om păcătos. Pentru că puteam să ajungem acolo”, a spus Becali la Digi Sport Special.

...CFR Cluj: „Auzi, cum să nu te bucuri când adversarul tău este învins? Ce să facem acum?”.

...lot: „Ne arde de oboseală? Nu suntem două echipe. Am introdus cinci jucători în teren. Ne-am calificat cu ăia cinci. Acum sunt foarte mulți bani și e altceva. Nu aveam lot numeros, ca să pot să particip la ambele competiții. Acum se vede.

Care e diferența dintre Lixandru și Șut, și Baba și Edjouma? Care e diferența dintre Băluță și Baeten sau Luis Phelipe? Nici nu știi care e mai bun. Băluță n-a contat în prima repriză. Am vrut să-l schimb în minutul 22. Așa, la mișto, minutul 22.

...Daniel Popa: „Îi cer scuze că l-am criticat acum o săptămână. A luptat mult de tot. A contat. L-am văzut. Apreciam lupta. Ce să mai... și-a dat viața”

...Ianis Hagi: „O să vorbesc cu Gică mâine. Dacă vrea, facem contract ca Ianis să joace titular în toate cele 8 meciuri europene și să spună el când să-l schimb”, a spus Becali la România TV

Ambiții mari în Europa League: „Vreau să ne calificăm mai departe”

...calificarea din faza principală: „Da, sigur că da, vreau să merg mai departe. Acum nu mai contează că mai iau unul sau doi jucători, un atacant și un fundaș central, că mă costă ceva bani, că iau de acolo, de dincolo ”.

...jucătorii care sunt de vânzare: „Orice jucător pleacă. Care are ofertă corectă pleacă. Nu am ținut niciodată de jucători. E adevărat că țin la orgoliul meu de echipă, dar... Am fost vreodată un narcisist? Să blochez viața unui om, să-i blochezi viața că ai tu nevoie de el?

Contează și viața omului. El când vine, o face pentru că vrea să plece mai departe. Atunci, ce să fac? Să-i blochez? Nu mai vin ei. [Dawa] a vrut să plece liber. Și i-am zis să plece cu basculanta”

... mersul la stadion: „Dacă știam, îți dai seama că mergeam. Mă duceam la distracție, la teatru. Altfel îți protejezi sănătatea când stai în pat, altfel când stai pe stadion și urlă toată lumea. Dar inima? Sunt bătrân. Azi nu era nebunie, dar dacă era un play-off de Liga Campionilor era ”

Gigi Becali, despre Darius Olaru: „Are clauză 5.000.000 de euro”

...cât costă Darius Olaru: „Suma corectă este ceea pentru care sunt obligat să-l vând. Are clauză de 5.000.000 de euro. Cu banii pe Coman așteptăm de la FIFA. E 100%, luăm un 1.000.000 de euro în plus. Ei zic că au trimis banii în Vietnam. Ei fac d-astea, dar n-au ajuns la noi”

...despre situația din Liga 1: „Dacă noi câștigăm meciul cu Botoșani, cum e normal, ajungem la 6 puncte de Craiova, la egalitate cu Rapid. Nu mai facem înjumătățire. Noi spunem așa, că sunt 6 puncte. O să le batem pe toate și o să terminăm pe primul loc, la diferență de puncte”

Elias Charalambous a prins jackpot-ul!

...primele de joc: „Au prime în contract. Pe Liga Campionilor, pe Europa League. De exemplu, Elias Charalambous, pentru Europa League, are 200.000 de euro primă . Așa spuneați voi, că e de nota 4. Nota 4 a luat 200.000 de euro. La Liga Campionilor era 300.000 de euro. Și 100.000 de euro la Conference. Eu i-am dat. El nici n-a cerut. N-a comentat. A zis să-i fac contractul și să-l semneze.

Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, pentru că a fost un fel de recompensă pentru cât a fost beștelit. Un merit pentru el. Eu? Ce primă să mai iau eu? Vai de capul meu. Eu sunt sortit să dau. Eu trebuie să dau tot timpul. Și când iau, tot dau. Acum sunt foarte mulți bani. Sunt 6.000.000 numai din România. Cu bilete, 10. Cu Coman, dacă îl vând și pe Olaru, cu totul ajungem la 35. Nu cheltuim noi atâta”

...FCSB și întoarcerea pe Arenă: „Nu știu dacă s-a umplut stadionul din Ghencea. Am auzit că au fost 21.000 de oameni. Cred că s-au luat 300.000 de euro și pe bilete. În grupe, pe Arena Națională. La anul, o să fac eu niște legi. Hai să nu intrăm în altele. O să fie stadionul plin. Aici sunt 27.000, acolo sunt 55.000. Ce să mai caut aici? Nu e treaba mea”

