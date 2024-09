Despre Gigi Mulțescu se pot spune și scrie enorm de multe.

Au făcut-o mult mai bine decât aș putea-o face eu oameni care l-au cunoscut (aici, aici, aici și în multe alte locuri), pe care i-a inspirat și i-a mișcat cu o vorbă sau cu o faptă, pentru că a spus atâtea lucruri importante, iar de făcut a făcut și mai multe.

A te întoarce pe drumul umblat

Dar vreau să reiau unul dintre detaliile legate de el care mi-a rămas adânc întipărit în minte: felul în care a trăit bucuria meciului cu Hamburg și alegerea impresionantă pe care a făcut-o privind în urmă, relatate chiar de el:

„Dacă un peștișor auriu mi-ar spune că îmi poate îndeplini o dorință nu aș alege sănătatea, pentru că de acum încolo nu ne mai așteptăm la o tinerețe fără bătrânețe, ci aș alege să mă întorc pe drumul umblat și să retrăiesc momentul Hamburg.

M-am întors cu tramvaiul de la meci împreună cu familia și eram atât de fericit, încât mi se părea că acel tramvai era cea mai minunată mașină care mă putea duce spre casă , unde să pot savura în liniște, în miez de noapte, tot ce am trăit”.

N-au dat ei gol campioanei Europei, dar câți suporteri n-au plecat de la stadion, după un meci memorabil al echipei favorite, cu o bucurie atât de mare în suflet încât simțeau că orice e posibil? E ceva ce nici măcar o boală care îți sechestrează memoria nu-ți poate lua.

Bucuria lui Mulțescu din meciul cu Hamburg

Fotbalul ca un colț de rai

Nu demult, cineva mi-a povestit cu pasiune despre un oraș mic, sărac și relativ izolat, din România, ca și cum ar fi fost un paradis. „Chiar așa de frumos e?”, am întrebat. „Nu știu, dar eu așa am simțit. Am mers la meci în deplasare și echipa mea a câștigat acolo. A fost superb”.

Dacă echipa ta câștigă, ești fericit absolut oriunde. Orice loc devine rai.

Iar Gigi Mulțescu a fost, printre multe altele, întruchiparea acestei expresii. Unul dintre motivele pentru care, de fapt, nu va muri niciodată. Va trăi în fiecare dintre cei care își iubesc echipa necondiționat și o ajută la greu, așa cum pot, fără să ceară nimic în schimb.

Un om pe care l-a trădat doar corpul, niciodată sufletul.

Dinamo există azi și datorită sacrificiilor lui. Cea mai grea perioadă din istoria clubului s-a suprapus peste cea mai dificilă din viața lui. Însă Gigi Mulțescu a răspuns prezent, fără să stea pe gânduri.

Am discutat doar un minut despre detalii financiare. Acum importantă e echipa, ca Dinamo să rămână în Liga 1, e echipa mea de suflet, nu mai discutăm despre bani. Dacă vom continua după finalul campionatului, discutăm pe urmă un contract. Dacă iese bine vom fi toți mulțumiți Gigi Mulțescu în 2020

Stadionul nu e doar pentru meciuri

Apus pe stadionul Dinamo, duminică seară

În această zi tristă, trebuie remarcat și un alt detaliu.

Să ai stadion înseamnă și să ai unde să aprinzi o torță sau o lumânare. Undeva unde să se adune suporterii, ca să se bucure sau să plângă.

Dinamo n-a mai jucat în Ștefan cel Mare de peste 2 ani, dar după promovarea de anul trecut, fanii și jucătorii au mers acolo pentru a se bucura, cu artificii și torțe.

După anunțul dispariției lui Gigi Mulțescu, tot aici s-au adus flori alb-roșii și s-au aprins candele.

Stadionul nu e doar o locație pentru 2 ore de fotbal. E o comunitate, un simbol a tot ceea ce se întâmplă, o oglindă a sufletelor și a trăirilor suporterilor.

Arenele închiriate sunt utile, sunt frumoase și pot deveni chiar foarte familiare, dar nu vor fi niciodată „acasă” în adevăratul sens al cuvântului.

Pentru că atunci când se petrece un moment de extremă bucurie sau de maximă tristețe, gândul suporterilor merge către acel loc anume, plasat strategic între Circ și Spitalul de Urgență, unde au trăit deopotrivă magia titlurilor de campioană și drama unei retrogradări.

De aceea (și din multe alte motive) Dinamo are nevoie de stadionul ei, pe Șoseaua Ștefan cel Mare 7/9. Picioarele te vor duce mereu acolo unde-ți e sufletul. Gigi Mulțescu știa multe despre asta.

Călătorie lină pe drumul umblat, nea Gigi!

„Atunci când este greu, toată lumea dispare, Gigi Mulțescu, ai fost a noastră salvare” - Banner al grupului Panzer, azi, la stadionul Dinamo

Iubesc Dinamo, iubesc fiecare fir de iarbă din gazonul pe care am călcat, vestiarele, tribunele, din care eram ovationați sau uneori injurați, iubesc amintirile și viața pe care mi-a oferit-o fotbalul in cadrul acestui club Gigi Mulțescu