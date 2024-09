Gloria Buzău - Oțelul 0-0. Mijlocașul Constantin Budescu și antrenorul Eugen Neagoe consideră că Gloria Buzău merita victoria

Eugen Neagoe a debutat ca antrenor al echipei buzoiene într-o partidă lipsită de strălucire, Gloria Buzău - Oțelul, scor 0-0.

Totuși, noul tehnician al Gloriei Buzău, care a obținut un rezultat pozitiv contra echipa de pe locul patru, crede că merita victoria.

„Am făcut un joc bun și cred că meritam să câștigăm. Cei de la Galați nu au avut nicio ocazie . Cred că am fost mai periculoși decât ei. Mă bucur că nu am făcut nicio greșeală în apărare.

Cred că toți cei care au jucat astăzi pentru prima dată — Lazar, Cestor, Dumitrașcu, Albu și Jipa — au făcut un joc bun”, a declarat tehnicianul, la Prima Sport.

Eugen Neagoe crede că Buzău trebuie să „repare” toate compartimentele

Întrebat despre ce schimbări crede că sunt necesare la echipă, tehnicianul a declarat că sunt tot timpul îmbunătățiri de făcut.

„ Absolut în toate compartimentele. La fotbal, nu poți spune că ai făcut un joc perfect . Greșeli se fac și când câștigi cu 4-0.

Îmi doresc să reușim să câștigăm cu greșeli foarte puține”, a spus Eugen Neagoe, despre schimbările pe care ar trebui să le facă la echipă.

Antrenorul a vorbit și despre relația pe care o are cu mijlocașul ofensiv al echipei, Constantin Budescu.

Eu am mai lucrat cu Budescu; este un jucător valoros. Trec anii și peste mine, și peste el; aș fi vrut să aibă cu 3-4 ani mai puțin. Cu mine, în permanență s-a simțit bine. Eugen Neagoe

Constantin Budescu: „Am jucat mai bine decât ei”

În prima repriză, singurele momente de intensitate au fost create de Constantin Budescu, care, însă, nu a reușit să-l învingă pe Popescu.

Deși meciul a fost echilibrat, fotbalistul crede că buzoienii meritau mai mult victoria.

„Acum a venit domnul Eugen și încercăm să adunăm puncte, pentru că suntem acolo, jos. Nu a avut timp să schimbe foarte multe, dar s-a produs acel șoc la echipă.

Puteam obține o victorie; meritam, că am jucat mai bine decât ei . Suntem mulțumiți și cu acest egal. În trecut am jucat bine și nu am obținut nimic”, a declarat Budescu, pentru sursa citată.

Mijlocașul i-a transmis și un mesaj fostului antrenor, Andrei Prepeliță:

Din păcate pentru Prepeliță, asta e viața antrenorilor: dacă nu ai rezultate, poți să impui ce dorești, dar rezultatele te țin Constantin Budescu

În urma acestui rezultat, Gloria Buzău rămâne ultima, cu 6 puncte, în timp ce Oțelul este pe 2, cu 16 puncte.