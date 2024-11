Gloria Buzău a pierdut în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 0-1, în epilogul etapei #16 din Liga 1.

Ploieștenii urcă pe locul 3 în urma acestui rezultat.

Partida dintre Gloria Buzău și Petrolul Ploiești s-a încheiat 0-1, în ultimul meci din etapa 16.

Gloria Buzău - Petrolul 0-1. Prima repriză, foarte grea pentru Eugen Neagoe

Partida a început într-un ritm alert, ploieștenii au dominat în atac, fiind mai decisivi în ocaziile lor.

Prima ocazie mare a venit în minutul 22, când Jyry a centrat perfect în careu, Ricardinho a recentrat în fața porții, iar Tudorie a trimis cu capul spre poarta lui Lazar. Turda, fundașul buzoienilor, a intervenit spectaculos și a respins mingea.

Elevii lui Mehmet Topal au reușit să deschidă scorul în minutul 26, când Jyry a pătruns în careu și i-a pasat perfect lui Tudorie, care, aflat singur în fața porții goale, a finalizat fără emoții.

Pe deasupra, Neagoe s-a confruntat cu o pierdere imensă. Vedeta echipei, Constantin Budescu, a ieșit accidentat în minutul 35, acuzând niște probleme la coapsa stângă.

Petrolul Ploiești urcă pe locul 3, Gloria Buzău rămâne la coada clasamentului

Iuliana Demetrescu a fost arbitrul central delegat și a avut o prestație foarte bună. Ultima oară a arbitrat în Liga 1 în sezonul 2023-2024, în partida Oțelul Galați - Politehnica Iași, încheiată 1-1.

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești a urcat pe locul 3, cu 26 de puncte.

Gloria Buzău nu a reușit să se desprindă de pe ultimele locuri, ocupând poziția 15, cu 13 puncte.

Gloria Buzău - Petrolul Ploiești 0-1

A marcat: Tudorie (min. 26)

Final de meci, 0-1.

Min. 90+3 - Stanică intră în locul lui Hanca

Min. 83 - Irobiso intră în locul lui Tudorie

Min. 69 - G. Grozav şi D. Radu intră în locul lui A. Mateiu şi M. Radulescu

Min. 64 - A. Jipa intră în locul lui Pîrvulescu, iar Matos în locul lui I. Gheorghe

Min. 49 - Tavarez șutează de la distanță, însă Zima reține

Min. 46 - Partida s-a reluat

Vito a intrat în locul lui Canadjija, iar Keita în locul lui Ișfan

Min. 45 - Pauză

Min. 44 - Alexandru Mateiu primește un cartonaș galben

Min. 40 - Ferraresso primeşte un cartonaş galben

Min. 35 - Iese Budescu, având probleme la piciorul stâng, fiind înlocuit de D. Tavares

Min. 29 - Tudorie trimite cu călcâiul pe lângă poartă

Min. 26 - Gol! (0-1) Jyry pătrunde în careu, îi trimite mingea lui Tudorie, aflat singur cu poarta goală, iar atacantul finalizează fără probleme

Min. 22 - Jyry centrează perfect în careu, Ricardinho recentrează în fața porții, Tudorie trimite cu capul, iar Turda intervine spectaculos și respinge mingea

Min. 21 - Jyry trimite din corner direct pe poartă, dar Lazar respinge

Min. 13 - Alexandru Tudorie trimite un șut spre poartă, dar este blocat.

Min. 1 - Partida a început

Gloria Buzău - Petrolul Ploiești, echipele de start

Gloria Buzău : Lazar - Ciranni, Turda, Lovric, Ferraresso - Canadjija, Albu - Pîrvulescu, Budescu, I. Gheorghe - Ișfan

: Lazar - Ciranni, Turda, Lovric, Ferraresso - Canadjija, Albu - Pîrvulescu, Budescu, I. Gheorghe - Ișfan Rezerve : Greab, Railean, Dobrosavlevici, Cestor, Dumitrașcu, T. Călin, Vito, Tavares, Jipa, M. Keita, R. Pinho Matos

: Greab, Railean, Dobrosavlevici, Cestor, Dumitrașcu, T. Călin, Vito, Tavares, Jipa, M. Keita, R. Pinho Matos Antrenor: Eugen Neagoe

Eugen Neagoe Petrolul : Zima - Ricardinho, Papp, Huja, Dumitriu - Hanca, Mateiu - Rădulescu, Jyry, Moussaki - Tudorie

: Zima - Ricardinho, Papp, Huja, Dumitriu - Hanca, Mateiu - Rădulescu, Jyry, Moussaki - Tudorie Rezerve : Bălbărău, Eșanu, Tolea, Stănică, M. Bratu, R. Bucur, Boțogan, Jahic, D. Radu, Grozav, Irobiso

: Bălbărău, Eșanu, Tolea, Stănică, M. Bratu, R. Bucur, Boțogan, Jahic, D. Radu, Grozav, Irobiso Antrenor : Mehmet Topal

: Mehmet Topal Stadion: Gloria (Buzău)

Gloria (Buzău) Arbitru: Iuliana Demetrescu / Asistenți: Romică Bîrdeș și Mihăiță Necula / Arbitru VAR: Iulian Dima / Asistent VAR: Mariana Cristina Trandafir

Înaintea duelului direct, Petrolul este pe locul 7, iar Gloria Buzău ocupă poziția a 14-a.

Eugen Neagoe: „Întâlnim o echipă puternică”

Gloria Buzău a încheiat turul cu o înfrângere, scor 0-1, pe teren propriu, cu CFR Cluj. Eugen Neagoe speră că elevii săi au trecut peste eșecul din meciul cu vicecampioana României.

„Suntem în fața unui joc pe care îl disputăm acasă și întâlnim o echipă puternică, care este pe loc de play-off. La cum s-au derulat jocurile în acest tur, sunt pe merit acolo, bravo lor! Au în componență jucători valoroși, cu experiență, mulți trecuți și pe la echipa națională.

Nu va fi ușor, însă am încredere în echipa noastră. Am arătat bine inclusiv în eșecul cu CFR Cluj, nemeritat cred eu. Evoluția noastră a fost una bună, mai ales în prima repriză. Am avut ocazii, iar ardelenii nu ne-au pus probleme, însă am făcut o greșeală și ne-au taxat.

Sper că am trecut peste acel rezultat și să facem o partidă la fel de bună, dar să reușim să câștigăm. Punctele sunt importante și aș vrea să rămână la Buzău”, a declarat Eugen Neagoe la conferința de presă.

Florin Stângă: „Va fi o partidă dificilă”

Antrenorul secund al ploieștenilor a avut cuvinte de laudă la adresa moldovenilor. Totodată, acesta a vorbit și despre fostul jucător al „lupilor galbeni”, Constantin Budescu.

„Ne așteaptă un meci dificil, este clar. Lucrurile s-au schimbat de când a venit domnul Eugen Neagoe, fiind o echipă mult mai bine organizată. Au primit un singur gol pe teren propriu, cel din partida cu CFR Cluj.

Pentru a putea obține puncte, trebuie să fim foarte bine organizați. Va fi o partidă dificilă. Budescu este un jucător cu calitate, ne cunoaște foarte bine. L-am urmărit în ultima perioadă și trebuie să îi acordăm o atenție sporită”, a declarat Florin Stângă.