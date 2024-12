Hermannstadt - Farul 0-0. Marius Măldărășanu (49 de ani) a vorbit despre finalul de an cu 7 meciuri fără eșec pentru sibieni.

În octombrie, tehnicianul lui Hermannstadt a fost la un pas de demitere după ce echipa a înregistrat 6 înfrângeri la rând în Superligă.

Hermannstadt încheie anul cu o linie de clasament de 7 victorii, 5 egaluri și 9 eșecuri, golaveraj 24-32. Echipa antrenată de Marius Măldărășanu va juca în primul meci din 2025 cu FCSB, pe Arena Națională.

Hermannstadt încheie anul în forță

Marius Măldărășanu a reușit să o readucă pe linia de plutire pe Hermannstadt, după ce în perioada 27 septembrie - 9 noiembrie, echipa a marcat 3 goluri și a încasat 17 în cele 6 înfrângeri la rând înregistrate în Superligă.

Mălădărășanu crede că echipa sa putea obține mai mult din meciul cu Farul Constanța.

„Am făcut un joc bun, consistent. E adevărat că am început mai moi în primele 15 minute. Ei au controlat jocul, iar noi nu am ieșit cum trebuia pe fundașii lor. Totuși, am echilibrat balanța, au apărut ocaziile, dar nu am reușit să concretizăm.

Poate ne-a lipsit ultima pasă, iar în unele momente, când trebuia să jucăm cu un anumit coleg, am ales altă variantă, ceea ce a făcut ca să nu marcăm.

În repriza a doua, cred că am controlat jocul în totalitate și am avut câteva situații bune, însă ei s-au apărat foarte bine. Apărarea lor a fost solidă și meciul s-a terminat 0-0.

Este al șaptelea meci consecutiv fără înfrângere și, mai mult, nu am primit gol. Este un punct câștigat, nu vreau să îl mâniem pe Dumnezeu, dar simțeam că puteam obține mai mult în această seară.

Totuși, suntem bine, mai ales dacă ne comparăm cu situația de acum câteva săptămâni”, a declarat Marius Măldărășanu la DigiSport.