Hermannstadt - U Cluj 2-1. Formația lui Marius Măldărășanu a reușit să pună capăt unei serii de 6 înfrângeri consecutive în Liga 1.

În același timp, liderul campionatului face un nou pas greșit, după înfrângerea cu FCSB, scor 1-2, și riscă să cadă pe locul 2, dacă CFR Cluj va face scor cu Rapid.

Meciul a început tare încă din primele minute, după ce Ianis Stoica a deschis scorul în minutul 3 , dintr-o lovitură de pedeapsă de care Hermannstadt a beneficiat după o intrare imprudentă a lui Codrea, care îl calcă pe Murgia în careu.

U Cluj a ratat cea mai mare ocazie a sa la ultima fază a primei reprize. Blănuță a trimis un șut puternic din 11 metri care a trecut, la limită, pe lângă poarta lui Căbuz.

Repriza a doua a început fără prea multe faze periculoase, la niciuna dintre porți. Dar, formația lui Măldărășanu reușea să-și dubleze avantajul dintr-o fază parcă venită de nicăieri, prin același Stoica, cel care a făcut „dubla”, cu un șut din 6 metri, după o pasă ideală a lui Chițu.

În minutul 74, Buș a ratat o ocazie imensă singur cu portarul, prin care putea risipi orice emoție.

U Cluj a fost neputincioasă până la final, când Miranyan a redus din diferență , cu un minut înainte de încheierea meciului, după o respingere ratată de Ivanov, însă a fost prea târziu pentru a obține un rezultat pozitiv.

Clasament Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Universitatea Cluj 17 30 2. CFR Cluj 16 27 3. Petrolul 16 26 4. Universitatea Craiova 16 25 5. Dinamo 16 25 6. Sepsi 17 25 7. FCSB 16 24 8. Rapid 16 23 9. Oţelul Galaţi 17 23 10. Poli Iaşi 16 20 11. Farul Constanţa 17 20 12. UTA Arad 16 18 13. Unirea Slobozia 16 18 14. FC Botoşani 16 16 15. Hermannstadt 17 16 16. Gloria Buzău 17 13

Min 90+4 - Final de meci, 2-1.

Min. 90+3 - Gooool U Cluj! Miranyan înscrie cu un minut înainte de final, după o respingere ratată de Ivanov.

Min. 75 - Avertisment pentru gazde. Căpușă vede cartonașul galben.

Min. 74 - Ocazie imensă pentru Sergiu Buș, care scapă singur cu portarul, dar îl ia la țintă pe acesta și ratează șansa de a consolida rezultatul.

Min. 70 - Iese Lasure, intră Miranyan.

Min. 69 - Galben pentru Lasure.

Min. 64 - Ies Balaure și Chițu, intră Biceanu și Buș.

Min. 62 - Gooool Hermannstadt! Formația lui Măldărășanu își dublează avantajul. Stoica face „dubla”, cu un șut din 6 metri, după o pasă ideală a lui Chițu.

Min. 57 - Iese Boboc și intră Oancea.

Min. 55 - Galben pentru Balaure.

Min. 46 - Dublă schimbare la U Cluj. Ies Oaidă și Codrea, intră Rață și Popescu.

Min. 46 - Începe repriza a doua.

Min. 45+4 - Pauză la Sibiu.

Min. 45+4 - Ocazie imensă pentru U Cluj la ultima fază a primei reprize! Blănuță trimite un șut puternic din 11 metri care trece, la limită, pe lângă poarta lui Căbuz.

Min. 45+2 - Boboc este avertizat.

Min. 25 - Galben pentru Cristea.

Min. 22 - Galben pentru Goncalves.

Min. 10 - Schimbare la Hermannstadt. Iese Găman și intră Căpușă.

Min. 3 - Goool Hermannstadt! Ianis Stoica deschide scorul din penalty, după o intrare imprudentă a lui Codrea, care îl calcă pe Murgia în careu.

Min. 1 - A început partida.

Hermannstadt - Universitatea Cluj, echipele de start

Hermannstadt: Căbuz - Bejan, Găman, Ionuț Stoica - Antwi, Murgia, Ivanov, Goncalves - Balaure, Chițu, Ianis Stoica

Căbuz - Bejan, Găman, Ionuț Stoica - Antwi, Murgia, Ivanov, Goncalves - Balaure, Chițu, Ianis Stoica Rezerve : A. Pop, Muțiu, Căpușă, F. Luca, Kujabi, Neguț, Oroian, R. Popescu, D. Iancu, Biceanu, R. Deaconu, S. Buș

: A. Pop, Muțiu, Căpușă, F. Luca, Kujabi, Neguț, Oroian, R. Popescu, D. Iancu, Biceanu, R. Deaconu, S. Buș Antrenor : Marius Măldărășanu

: Marius Măldărășanu U Cluj : Gertmonas - Boboc, Masoero, I. Cristea, Lasure - Codrea, Bic - Oaidă, Nistor, Thiam - Blănuță

: Gertmonas - Boboc, Masoero, I. Cristea, Lasure - Codrea, Bic - Oaidă, Nistor, Thiam - Blănuță Rezerve : Gorcea, D. Moldovan, Oancea, Mitrea, O. Popescu, Rață, Silaghi, Botă, Tchassem, Miranyan, Bettaieb

: Gorcea, D. Moldovan, Oancea, Mitrea, O. Popescu, Rață, Silaghi, Botă, Tchassem, Miranyan, Bettaieb Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion: Municipal (Sibiu)

Municipal (Sibiu) Arbitru: Coza Ionuţ (Cernica) Asistenți: Marchidanu Marius Cristian (Brăila) / Vişan Florian Alexandru (Galaţi) / Arbitru VAR: Kovacs Szabolcs (Carei) / Asistent VAR: Omuţ Marius (Satu Mare)

Hermannstadt și U Cluj trag de victorie

Marius Măldărăşanu şi Ioan Ovidiu Sabău au fost colegi la Rapid, contribuind împreună la câştigarea ultimelor două titluri ale giuleştenilor (1998-1999, 2002-2003)

Hermannstadt și U Cluj au obiective diferite. Sibienii luptă să iasă din zona care duce direct în Liga a 2-a, în timp ce Universitatea Cluj încearcă marea surpriză în acest sezon.

„Obiectivul este clar. Noi vrem să ne calificăm în play-off. Pentru a putea să te califici în play-off, în cele 5 jocuri care au mai rămas anul acesta trebuie să faci undeva la 7-8 puncte. Cred că e un obiectiv realist.

Ultimul meci a fost cel cu FCSB. Am fost afectaţi. Parcă am început să pierdem încrederea în ceea ce am făcut. Nu e corect.

Nu avem voie să abandonăm. Trebuie să avem încredere în noi. Trebuie să fim determinaţi, implicaţi şi să avem curaj”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.

FC Hermannstadt - Poli Iaşi 6-2 a fost ultima victorie reuşită de sibieni în campionat, pe 31 august. Au urmat două remize şi şase partide pierdute.

Patru succese, patru rezultate de egalitate şi o înfrângere este palmaresul înregistrat de clujeni în ediţia curentă din postura de vizitatori.

FC Hermannstadt şi U Cluj s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de şapte ori, de cinci ori au câştigat ,,Şepcile roşii", iar alte două confruntări s-au terminat la egalitate.

Primul duel a avut loc pe 8 octombrie 2022, Universitatea Cluj - FC Hermannstadt 1-0, marcator Marius Briceag.

Cea mai recentă dispută din campionat s-a consemnat pe 21 iulie 2024, Universitatea Cluj - FC Hermannstadt 3-1 (Vladislav Blănuţă - dublă, Dan Nistor / Florin Bejan).