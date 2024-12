Iker Muniain (31 de ani) a marcat unicul gol al celor de la San Lorenzo în remiza, 1-1, cu River Plate de pe El Monumental.

Jucătorul spaniol a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 67 al partidei disputate pe cel mai mare stadion din Argentina.

Iker Muniain nu a sărbătorit golul cu River Plate

Fostul jucător al celor de la Athletic Bilbao, formație pentru care a evoluat timp de 15 sezoane, a ales să nu se bucure.

Motivul? Muniain a declarat în mai multe rânduri că este fan River Plate. Mai mult decât atât, acesta a fost în negocieri cu „milionarii” după despărțirea de Bilbao, dar mutarea nu s-a concretizat.

Por cierto, que no todo lo bueno ocurre en Bilbao…



Anoche Iker Muniain volvió a marcar con San Lorenzo, encima frente a River Plate.



El Ciclón acabó empatando, dale!pic.twitter.com/veFZ9SwFwK — Imanol Alonso (@Imanol_A13) December 5, 2024

De altfel, Muniain a fost întâmpinat cu urale de fanii celor de la River, iar la finalul partidei a primit și suvenire.

🇪🇸⚪️🔴 Iker Muniain se llevó luego de su gran partido en el Monumental los vinilos de #River. pic.twitter.com/cF5diLmp8s — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) December 5, 2024

Iker Muniain: „Sunt un mare fan River Plate”

Într-un interviu acordat în 2022, jucătorul spaniol și-a declarat dragostea pentru River și a povestit o întâmplare amuzantă petrecută la returul Supercupei Argentinei din anul 2018 dintre River și Boca, disputat pe „Santiago Bernabeu”.

5.000.000 de euro este cota lui Iker Muniain

„Sunt un mare fan River Plate. Așa că mi-am spus: «Wow, aduc meciul aici, trebuie să merg la Madrid să văd meciul. Trebuie să fiu alături de echipa mea, să-i încurajez».

¿Cómo se recibe hoy en El Monumental a Íker Muniain? pic.twitter.com/bWnxaGc6qO — River Unidos (@riverunidos_) December 4, 2024

L-am sunat pe Omar, o persoană în care aveam încredere, și i-am spus că ar trebui să închiriem o dubă pentru a merge la Madrid. Am ajuns, iar acolo erau 50.000 de fani ai celor de la River Plate…. Nu puteam să plec așa, cu fața descoperită. Am luat o perucă, niște ochelari, o șapcă și o eșarfă și am ieșit în stradă.

Am mers cu fanii River Plate și a avut loc un control de securitate. Apoi, ne aștepta poliția națională. Am ajuns cu peruca, ochelarii, un polițist se uită la mine și cred că m-a recunoscut. Se uită la fața mea și îmi spune «intră». După 50 de metri mă întorc și polițistul se uită la mine”, a încheiat Muniain, notează tycsports.com