„Am fost stresat”  Sabău, sincer după victoria cu  Petrolul + Ce spune despre un transfer al lui Thiam la FCSB

U CLUJ - PETROLUL 4-1. Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani) a tras primele concluzii, după ce echipa sa a bifat al doilea succes consecutiv pe teren propriu și a redevenit lider

Tehnicianul „șepcilor roșii” a vorbit și despre situația atacantului Mamadou Thiam (29 de ani), care este dorit de FCSB.

Universitatea Cluj s-a dezlănțuit după pauza în duelul cu Petrolul Ploiești, din etapa #20 a Ligii 1. Ardelenii au punctat de patru ori și și-au recăpătat fotoliu de lider.

U CLUJ - PETROLUL . Ioan Ovidiu Sabău: „Am fost stresat”

Tehnicianul ardelenilor a declarat că nu a fost deloc relaxat înaintea acestui meci și a ținut să-și felicite jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă.

„Nu am fost deloc relaxat, am fost stresat. Nu știam dacă am pregătit foarte bine echipa, dar nu pot decât să fiu mândru ce antrenez. Vreau să-i felicit pe ei, dar și pe fani.

Veneam după niște rezultate nu foarte bune. Foarte multă lume a început să se îndoiască. Surprinzător, pentru că noi am fost doar în criză de rezultate, nu doar de joc. Vreau să spun iar că sunt mândru de jucătorii mei. ” a declarat Ioan Ovidiu Sabău la Prima Sport.

Ioan Ovidiu Sabău: „Deocamdată nu putem vorbi de așa ceva”

Sabău a vorbit și despre situația lui Thiam, jucător dorit de patronul celor de la FCSB.

Totodată, acesta a transmis că se gândește ca în perioada de mercato din iarnă să mai transfere doi sau trei jucători pentru a întări lotul în vederea play-off-ului.

„Thiam e un atacant de careu, îl ajută foarte bine echipa, este un oportunist. Mă bucur foarte mult pentru el avea nevoie să înscrie.

Își pierduse încrederea și avea nevoie să înscrie. Este un jucător care are calitate și îl va ajuta acest gol.

Deocamdată nu putem vorbi de așa ceva (n.r. transferul lui Thiam). Nu putem să vorbim de transferuri când suntem echipa de pe primul loc și trebuie să ne întărim. Nu știu cât mai are contract, dar până în vară are sigur.

Cred că vom face două sau trei transferuri acolo unde avem nevoie. Ne lipsesc jucători în zona laterală, dar acum avem jucători harnici.

E un rezultat bun, dacă suntem pe primul loc nu înseamnă că suntem cea mai bună echipă. Suntem harnici și sperăm să terminăm bine acest an”.

Secretul nostru este domnul Sabău. El știe să ne pună în teren, cum să gestioneze situația dintre atac și apărare, dintre bătrânețe și tinerețe. Sunt multe lucruri care se fac foarte bine aici și acest lucru se vede și pe teren. Dan Nistor, mijlocaș U Cluj