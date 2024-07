Iulian Mihăescu, 61 de ani, secund la Dinamo, a fost anunțat de club că nu mai e nevoie de serviciile sale la prima echipă

I s-a oferit un alt post, dar fostul fotbalist nu e hotărât dacă să accepte sau nu

În locul său ar putea veni Florentin Petre

Mihăescu a stat pe banca lui Dinamo ca secund în mandatul lui Burcă și acum, în mandatul lui Kopic, dar schimbările de la club i-au afectat viitorul.

„Am fost pus pe liber, trecut pe linie moartă. Nu mi s-a dat nicio explicație. Foarte bine și frumos că vine Florentin Petre. Și el e o legendă, un simbol al lui Dinamo și nu e nicio problemă”, a declarat Mihăescu pentru Fanatik.

„Să iau eu o grupă de 14 ani la vârsta mea?”

„Aș fi vrut să știu și eu motivele pentru care am fost îndepărtat. Am fost chemat și mi s-au propus niște funcții la Centrul de Copii și Juniori. Să iau eu o grupă de 14 ani, la vârsta mea? Sau coordonator, când eu toată viața mea am fost pe teren?

Nu vreau să spun eu prea multe, pentru că nu sunt genul să ies în presă. A rămas să mai vin la niște discuții cu domnul Nicolescu. Sorin Colceag a fost și el chemat și anunțat că nu mai este nevoie de serviciile lui.

La Dinamo n-au plătit cei care au condus, Kopic și Nicolescu, ci pleacă secunzii, maseurii. Colceag, Mihăescu - care e de 40 și ceva de ani acolo și va trebui să plece sau i se va da o altă funcție Ionel Dănciulescu, la Digi Sport

La mine au fost alte discuții, că se va continua cu mine și apoi dintr-un foc am fost chemat să îmi aleg din funcțiile astea. Domnul Kopic nu a vorbit cu mine. M-a felicitat după conferință, a zis că ne vedem și apoi deodată s-a schimbat totul”.

Să dea Dumnezeu ca Dinamo să facă echipă bună și să nu mai fie situații din ultimii doi ani. Poate am fost noi de vină.

S-a uitat când nu era nici mâncare și apă la echipă. Aveam soția la terapie intensivă și stăteam la antrenamente. S-au uitat astea. Mă aruncă ca pe o măsea stricată. Asta nu pot să accept pentru că nu au fost OK cu mine. Am discutat ceva și pe urmă s-a întâmplat altceva după patru zile.

Mă duc la 62 de ani să îmi aleg funcții la juniori?! Dacă îmi spunea că plec și gata, nu era nicio problemă. Păi, am plecat de 9-10 ori de la Dinamo! Asta e viața de antrenor” a mai spus Mihăescu.

Cine pleacă de la Dinamo: „N-au plătit cei care au condus!”

Dinamo s-a despărțit de 9 jucători, Neluț Roșu, Dani Iglesias, Goncalo Gregorio, Edgar Ie, Domagoj Pavicic, Ricardo Grigore, Christian Ilic, Răzvan Began și Quentin Bena.

„Câinii” au renunțat și la secunzii Marijo Tot, Iulian Mihăescu și Sorin Colceag, în locul cărora vor veni antrenori tineri, formați în Academia Dinamo: Victor Petcu de la U17 și Adrian Marcu de la U16.

Antrenorul portarilor, Alessandro Caparco, preparatorii fizici Aleksa Boskovic și Mădălin Udrea, precum și medicul Haj Kanameh Talal au fost confirmați în funcții.

Maseurii Constantin Covaciu și Dănuț Covaciu au fost înlocuiți de Bogdan Ionescu, Alin Grosu și Andrei Brăteanu.

Lotul dinamoviștilor va avea din acest sezon un nutriționist, specializat în Spania, Javier Rodriguez Rocinau.

Au plecat și analistul video Victor Socolov și chief-scout-ul Alex Pilder. Ambii vor merge la Rapid.