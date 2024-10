Jakub Hromada (28 de ani) a vorbit despre venirea la Rapid a lui Marius Șumudică (53 de ani) și despre atmosfera din jurul echipei.

Giuleștenii nu au avut deloc un start de sezon așa cum visau, iar după 12 etape sunt doar pe locul #12, cu 13 puncte.

Jakub Hromada sare în apărarea lui Marius Șumudică

Mijlocașul slovac a vorbit despre situația din Giulești și a ținut să îi ia apărarea lui Marius Șumudică, menționând că situația actuală a clubului era asemănătoare și înainte de venirea acestuia la Rapid.

„Este greu de spus dacă este nevoie de mai mult timp cu antrenorul, fiindcă situaţia asta este de câteva luni la Rapid. Nu vorbim doar de ultimele şase săptămâni, din momentul în care a venit antrenorul.

Nu este uşor pentru el şi nu este uşor nici pentru noi, pentru oamenii din club, pentru că ştiţi că am schimbat mulţi jucători, am schimbat antrenori, am schimbat multe sisteme de joc şi încercăm să găsim cele mai bune idei şi soluţii pentru noi în fiecare zi, dar tot nu avem rezultate.

Nu cred că este vorba de antrenor, nu e vorba despre oamenii de la club, ci sper că este o parte din proces şi trebuie să fim răbdători.

Avem jucători noi, avem o echipă nouă, avem un antrenor nou şi sper ca asta să fie parte din proces, iar în final lucrurile să fie bune”, a declarat Hromada, potrivit orangesport.ro.

De asemenea, Hromada a vorbit și despre presiunea care există în jurul clubului giuleștean.

„Este normal să simţi presiune fiindcă atunci când am venit aici, Rapid era pe locul 2, acum opt luni ne luptam cu FCSB să câştigăm titlul, până când a început play-off-ul”, a concluzionat fotbalistul de 28 de ani.

1.200.000 de euro este cota lui lui Hromada, potrivit Transfermarkt.ro

