Atacat de un câine! Fostul star din Premier League a avut nevoie de peste 50 de copci. Cine l-a salvat: „Eroul meu, ești o legendă”

Jermaine Pennant (43 de ani) a avut nevoie de peste 50 de copci după ce a fost atacat de un câine.

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Într-o postare pe contul său de Instagram, fostul jucător din Premier League a dezvăluit că a fost atacat de un ciobănesc german în timp ce își plimba câinele, pe nume King.

Jermaine Pennat, atacat de un ciobănesc german! A avut nevoie de peste 50 de copci

Pennant a povestit că s-a sacrificat pentru a-și proteja patrupedul.

„Așadar, am fost atacat de un ciobănesc german. Am încercat să-l protejez pe King, dar câinele m-a prins de picior. Eram la pământ, cu câinele încă agățat de mine, fără niciun semn că ar vrea să-mi dea drumul, până când King a intervenit, neștiind ce se întâmplă.

Dar, în clipa în care a intervenit, l-a alungat pe câine și m-a salvat dintr-o situație care ar fi putut fi îngrozitoare pentru mine.

King nu a fost rănit, având doar o mică mușcătură la picior, dar era acoperit de sânge care nu era al meu. În acel moment, am uitat de agonia pe care o simțeam și mi s-a strâns inima, dar nu era sângele lui King.

Eroul meu încă mă protejează și încearcă să aibă grijă de mine, KING, ești o legendă, te iubesc, cel mai bun prieten al omului. Mimmi Montgomery, mulțumesc că ai grijă de noi amândoi”, a fost mesajul lui Pennant.

Fostul fotbalist a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Acesta a dezvăluit, într-o declarație pentru publicația The Sun, că a avut nevoie de peste 50 de copci la piciorul drept, după ce mușcăturile câinelui i-au provocat patru răni.

231 de meciuri a jucat Pennant în Premier League: a marcat 14 goluri și a reușit 38 de pase decisive

La doar 15 ani, înainte de a debuta la nivel profesionist, Pennant a atras atenția prin transferul său de la Notts County la Arsenal, în schimbul sumei de 2,5 milioane de lire sterline, devenind cel mai scump jucător de perspectivă din fotbalul englez, scrie bbc.com.

Notts County, Arsenal, Watford, Leeds United, Birmingham City, Liverpool, Portsmouth, Real Zaragoza, Stoke City, Wolverhampton Wanderers, Pune City, Wigan Athletic, Tampines Rovers, Bury și Billericay Town sunt echipele pentru care a jucat Pennant de-a lungul carierei.

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