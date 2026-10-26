„Mbappe e lider și fără să vrea” O legendă a Madridului se înclină în fața lui Kylian. Al 3-lea cel mai rapid all-time la Real
Mingea se lipește de Kylian Mbappe. Foto: Imago
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„Mbappe e lider și fără să vrea” O legendă a Madridului se înclină în fața lui Kylian. Al 3-lea cel mai rapid all-time la Real

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 15:33
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 15:37
  • Kylian Mbappe l-a impresionat pe Jorge Valdano, mare atacant al lui Real Madrid, pentru constanța cu care înscrie în tricoul blanco. A mai atins o barieră. 
  • Bombardierul francez devine un coșmar pentru Barcelona. Are mai multe goluri decât meciuri și în Clasico, și incluzând duelurile cu Paris Saint-Germain.
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Kylian Mbappe se lipește de gol și când nu face acțiuni spectaculoase, cum a fost la ultimul Barcelona - Real 1-2.

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Nu doar o calitate ieșită din comun, ci și noroc. Gerard Martin a degajat în el și mingea a ricoșat în plasă din genunchiul său la 0-1. Dar francezul era acolo, în acel loc, în acea clipă.

La fel ca la 1-2. KM10 a apărut exact la momentul potrivit la pasa înapoi a lui Camavinga pentru a trimite balonul în poartă.

14 goluri
a înscris Mbappe în 13 meciuri jucate în acest sezon la Real în LaLiga și Champions

Mbappe e al 3-lea cel mai rapid care marchează 100 de goluri la Real

Bombardierul blanco, 27 de ani, a marcat duminică seară golurile 99 și 100 la echipa madrilenă. 

Mbappe, îmbrățișat de colegi după al doilea gol contra Barcei. Foto: Imago Mbappe, îmbrățișat de colegi după al doilea gol contra Barcei. Foto: Imago
Mbappe, îmbrățișat de colegi după al doilea gol contra Barcei. Foto: Imago

Al treilea cel mai rapid all-time care atinge această barieră, a subliniat ESPN.

  • Ferenc Puskas e primul (100 de reușite în 99 de partide), Cristiano Ronaldo, al doilea (105 dueluri). Mbappe e la egalitate cu Alfredo Di Stefano (116 confruntări). 

Kylian devine și un coșmar pentru Barcelona. I-a înscris 14 goluri în 11 meciuri în total, la PSG și Real.

De când e la Madrid, a marcat de opt ori în șapte meciuri directe. Mai mult decât oricine în acest secol în El Clasico. Messi avea șase în primele șapte partide.

4 goluri
are Mbappe în două meciuri pe Camp Nou ca jucător al Realului

Valdano, despre Mbappe: „Cum să nu fie lider un jucător care înscrie un gol pe meci?”

Această constanță cu care face să tremure plasa îl impresionează pe Jorge Valdano, fost mare atacant blanco și antrenor la Madrid în perioada 1994-1996.

„Există lideri tehnici, există lideri emoționali, există lideri sociali... Fiecare are propriul său mod de a conduce. Cum să nu fie lider un jucător care înscrie un gol pe meci?”, a comentat Valdano la Movistar Plus Deportes.

A conduce înseamnă a avea influență, iar cel care marchează un gol pe meci are mai multă influență decât oricine altcineva Jorge Valdano, fost golgheter argentinian

Legendarul sud-american a reliefat o calitate a lui Kylian care îl ajută și mai mult să se impună: „Este foarte inteligent. E lider și fără să vrea. Orice creează atrage atenția coechipierilor”.

Barcelona - Real Madrid 1-2

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