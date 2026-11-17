Inteligența artificială poate ajuta la identificarea jucătorilor vulnerabili pe platformele de jocuri de noroc și pariuri sportive, însă sumele cheltuite nu spun întreaga poveste.

Într-un interviu despre protecția jucătorilor, Paula Murphy, director comercial al Mindway AI, explică modul în care tehnologia poate recunoaște semnele pierderii controlului, de ce piața licențiată este esențială pentru siguranța consumatorilor și cum vede evoluția pieței din țara noastră.

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În România, Mindway AI are un parteneriat cu Super Technologies, companie care deține brandul Superbet, cu capital românesc și operațiuni globale în industria de tehnologie și divertisment, care a integrat soluția GameScanner pe toate piețele în care operează, pentru identificarea timpurie a comportamentelor de risc și consolidarea protecției jucătorilor.

Paula Murphy are zece ani de experiență în industria jocurilor de noroc. În calitate de director comercial al Mindway AI, sprijină operatorii în respectarea cerințelor legale și în îmbunătățirea protecției jucătorilor.

Anterior, a fondat KnowNow Ltd, companie specializată în furnizarea de informații despre conformitate și joc responsabil, și a condus divizia juridică a Wilmington PLC. Experiența sa și colaborările din industrie îi oferă o perspectivă amplă asupra provocărilor cu care se confruntă operatorii.

Performanța unui model de inteligență artificială depinde de datele pe baza cărora este antrenat. Voi folosiți și cunoștințe din neuroștiință despre mecanismele cerebrale care stau la baza comportamentelor de risc. Cum vă ajută această abordare să identificați riscuri pe care simpla analiză a comportamentului de joc nu le-ar surprinde?

Paula Murphy: Atunci când analizăm un fenomen atât de complex precum comportamentul uman, trebuie să stabilim foarte clar ce vrem să identificăm și ce reper folosim pentru a verifica dacă evaluarea este corectă.



De-a lungul timpului, organizațiile din domeniu au încercat diverse abordări. Unele, de exemplu, au antrenat modele pentru a anticipa care dintre jucători vor solicita autoexcluderea, însă rezultatele au fost limitate.



La Mindway AI, reperul este evaluarea unui psiholog. Considerăm că aceasta oferă cea mai bună bază de lucru: autoexcluderea poate avea și alte motive decât problemele asociate jocurilor de noroc, iar descrierea pe care un jucător o face propriului comportament nu este întotdeauna suficientă.



Manualul de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale (autori: Asociația Americană de Psihiatrie & John G. Gunderson, ediția 5-a, DSM-5), ghidul standard de diagnostic în sănătatea mintală, definește tulburarea de joc de noroc printr-o abordare cu markeri multipli. O replicăm în soluția noastră, iar modelul este antrenat pe evaluările unor psihologi cu o vastă experiență clinică în înțelegerea comportamentului de joc.



Este adevărat faptul că este esențial să avem date de calitate. De aceea, lucrăm cu operatorii parteneri pentru a standardiza formatul datelor pe care le analizăm și pentru a obține rezultate cât mai precise.

AI se află la intersecția dintre neuroștiință și învățarea automată. Pentru cititorii mai puțin familiarizați cu tehnologia, ce observă concret modelul vostru în comportamentul unui jucător? Ce ar putea scăpa unui analist sau unui sistem care funcționează pe baza unor reguli fixe?

Paula Murphy: Modelul nostru este antrenat să reproducă modul în care psihologii evaluează comportamentul de joc. Folosirea GameScanner, software-ul brevetat al Mindway AI, este, într-un fel, ca și cum ai avea o întreagă echipă de psihologi care analizează datele jucătorilor.



Monitorizăm zilnic 16,5 milioane de jucători activi pentru companiile cu care colaborăm pe mai multe continente. Nicio echipă de oameni nu ar putea analiza manual un asemenea volum de date. Sistemul clasifică jucătorii în funcție de nivelul de risc și îi ajută pe analiști să stabilească ce cazuri necesită atenție cu prioritate. Fără acest sprijin, ar fi ca și cum ai căuta acul în carul cu fân.



Sistemele clasice bazate pe reguli nu înțeleg în profunzime contextul comportamental. Un jucător care mizează sume mari, dar își păstrează controlul, poate fi semnalat drept un caz de risc, deși nu are neapărat un comportament problematic. În schimb, cineva care cheltuie sume mici poate trece prin dificultăți psihologice serioase.



Astfel apar alarmele false: operatorii petrec timp analizând cazuri care nu necesită intervenție și, uneori, impun restricții inutile unor persoane care joacă pentru divertisment, fără să se confrunte cu probleme asociate jocului. Acest lucru poate afecta relația cu clienții și îi poate determina să renunțe la serviciile operatorului. Mai grav este însă că jucătorii care au cu adevărat nevoie de ajutor pot trece neobservați.



Recent, la conferința Data Talks de la București, am prezentat două studii de caz care arată de ce pierderea netă nu este, în sine, o măsură a riscului. Primul jucător, care pierduse mai puțini bani, a ajuns să se autoexcludă. Indicatorii noștri comportamentali arătau un ritm de joc intens și semne clare ale pierderii controlului.



Al doilea jucător avea pierderi mai mari, însă juca într-un mod controlat de zece ani. Își păstrase obiceiurile de depunere și aloca jocului un timp moderat. Dacă ne-am fi uitat doar la bani, am fi evaluat invers cele două cazuri. Analiza comportamentului în ansamblu este cea care permite o diferențiere corectă.

Utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea riscurilor rămâne, în mare parte, o alegere a operatorilor care vor să ofere protecție suplimentară față de cerințele legale. Ce ar trebui să se schimbe pentru ca aceste instrumente să devină un standard de reglementare pe piețele europene, în loc să rămână un avantaj competitiv?

Paula Murphy: Cred că s-au făcut deja progrese importante. Colaborarea noastră cu autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din Grecia este cunoscută public. În Regatul Unit și în Țările de Jos, cerințele existente fac ca monitorizarea continuă cu ajutorul inteligenței artificiale să fie, în practică, necesară pentru respectarea obligațiilor la un asemenea volum de activitate. Vedem o evoluție similară în Danemarca și Italia. Fără îndoială, aceasta este direcția în care ne îndreptăm.



Mindway AI a participat la proiectul european CEN pentru standardizarea indicatorilor care semnalează efectele negative ale jocurilor de noroc. Obiectivul a fost crearea unui cadru comun pentru recunoașterea timpurie a semnelor de risc în comportamentul jucătorilor. Este un pas important, pentru că stabilește o bază de la care pot porni toți cei din domeniu.



Susținem transparența furnizorilor în privința modului în care sunt construite și funcționează modelele lor și considerăm foarte oportună introducerea unor standarde europene recunoscute. Tocmai de aceea am invitat compania de audit Gaming Laboratories International să evalueze independent eficiența algoritmului GameScanner. Trebuie să putem explica modul în care aceste sisteme ajung la o evaluare, iar standardele comune ar contribui la acest lucru.



Trebuie să spun că, în 99% dintre cazuri, operatorii încep colaborarea cu noi pentru a răspunde unei cerințe de reglementare. Cei care fac acest pas din proprie inițiativă, pentru că văd beneficiile atât pentru clienți, cât și pentru afacere, sunt întotdeauna partenerii noștri preferați.

Un argument esențial în favoarea pieței licențiate este protecția pe care cadrul legal o oferă jucătorilor. Ce se întâmplă cu o persoană vulnerabilă pe un site nelicențiat și de ce este orientarea jucătorilor către operatorii licențiați o măsură de protecție în sine?

Paula Murphy: Este un subiect asupra căruia am o poziție foarte fermă. Datele despre piața neagră vorbesc de la sine: dacă decidenții politici și autoritățile de reglementare nu gestionează corect această problemă, segmentul ilegal se extinde.



Pe un site nelicențiat, un jucător vulnerabil pierde mecanismele de protecție oferite de cadrul reglementat. Aceste platforme funcționează în afara supravegherii autorităților și a obligațiilor privind protecția consumatorilor și respectarea standardelor tehnice.



În loc să folosească datele pentru a identifica din timp semnele unui comportament problematic, operatorii nelicențiați le utilizează adesea exclusiv pentru a-și crește profiturile. Jucătorii care încearcă să își recupereze pierderile sunt atrași prin oferte VIP agresive, bonusuri pentru redeschiderea conturilor și posibilitatea de a juca pe credit.



Aceste site-uri ocolesc registrele naționale de autoexcludere și își promovează deliberat ofertele către persoane deja vulnerabile. Acceptă metode de plată cu risc ridicat și nu impun limite de depunere sau verificări privind posibilitatea jucătorilor de a susține financiar cheltuielile de joc.



În lipsa unor mecanisme viabile de soluționare a litigiilor, jucătorii nu au la cine să apeleze atunci când un operator le blochează arbitrar contul, refuză să le plătească banii sau schimbă condițiile peste noapte. Un jucător vulnerabil ajunge astfel într-un mediu fără limite și fără responsabilitate, în care lipsa protecției este însoțită de exploatarea activă a vulnerabilității sale.



Din acest motiv, consider că orientarea jucătorilor către operatorii licențiați depășește obiectivele comerciale sau fiscale. Este o condiție esențială pentru siguranța consumatorilor.

Lucrați cu operatori din numeroase piețe europene. Cum vedeți România în acest context și ce ați remarcat la modul în care operatorii licențiați de aici abordează protecția jucătorilor?

Paula Murphy: M-am bucurat mult de recenta vizită la București. Este un oraș frumos. Privită în context regional, România este una dintre cele mai dinamice piețe reglementate din Europa de Est.



Mă impresionează în special rapiditatea cu care operatorii au trecut de la preocuparea pentru respectarea cerințelor legale la o abordare în care protecția jucătorilor este și un avantaj competitiv. Lideri ai pieței, precum Super Technologies, stabilesc un reper prin utilizarea unor soluții software avansate, cum este GameScanner, care îi ajută să își îndeplinească obligațiile de protecție a jucătorilor.



România arată că un cadru de reglementare stabil îi poate încuraja pe operatori să ia inițiativa. Aceștia folosesc tehnologia pentru a oferi un mediu de joc mai sigur și mai sustenabil, fără să aștepte ca fiecare măsură să devină obligatorie.

Despre Mindway AI

Mindway AI este o companie daneză de software, premiată pentru soluțiile sale de identificare și monitorizare automată a comportamentelor de joc cu risc și a celor problematice. Tehnologia sa combină neuroștiința cu inteligența artificială pentru a recunoaște din timp semnele de risc și a sprijini intervențiile de protecție a jucătorilor. Compania colaborează cu operatori de jocuri de noroc, furnizori de platforme, autorități de reglementare și guverne.

Soluțiile Mindway AI sunt utilizate în peste 73 de jurisdicții din America de Nord, Australia, America Latină și Europa, acoperă lunar peste 16,5 milioane de jucători activi și sunt disponibile în 14 limbi. Better Collective A/S este acționarul majoritar al companiei.

Soluțiile Mindway AI:

GameScanner: software care combină inteligența artificială cu evaluările experților pentru a identifica mai devreme comportamentele de joc cu risc sau problematice. Funcționează ca un „psiholog virtual”, analizând individual comportamentul fiecărui jucător.

software care combină inteligența artificială cu evaluările experților pentru a identifica mai devreme comportamentele de joc cu risc sau problematice. Funcționează ca un „psiholog virtual”, analizând individual comportamentul fiecărui jucător. Gamalyze: instrument de autoevaluare sub forma unui joc, bazat pe neuroștiință, destinat jucătorilor de cazino și de pariuri sportive. Analizează modul în care aceștia iau decizii în timpul jocului și oferă o alternativă mai interactivă la chestionarele clasice, cu rezultate mai ușor de transpus în măsuri concrete.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.mindway.ai.

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