UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 1-3. Jordan Gele (32 de ani), atacantul gazdelor, l-a învins pe Alexandru Roșca (21 de ani), cu un șut de efect, din afara carelui.

Acesta a vorbit despre înfrângerea suferită pe stadionul din Clinceni.

Gele putea fi eroul Unirii, însă reușita sa spectaculoasă n-a ajutat echipa sa să evite înfrângerea în fața „câinilor”.

Unirea Slobozia - Dinamo 1-3. Jordan Gele, dezamăgit: „Un moment frumos pentru mine, dar am pierdut”

„Suntem dezamăgiți, am pierdut azi. Ne așteptam la un meci greu, dar cred că am jucat bine. Nu cred că lor le-a fost ușor, am fost ghinioniști, dar nu s-a terminat.

Este un moment frumos pentru mine, dar am pierdut meciul. După ce am primit al doilea gol, a fost și mai dificil, mai ales în fața fanilor lui Dinamo. Și fanii fac diferența, i-au ajutat mult astăzi.

Vom da tot ce putem cu următorii noștri adversari, putem face surprize”, a spus Gele, la Digi Sport.

5 goluri a înscris Gele pentru Unirea Slobozia în acest sezon, conform transfermarkt.com

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO. Roșca, învins pentru prima dată din acțiune în acest sezon

În minutul 43, fundașul central improvizat al celor de la Dinamo, Andrei Mărginean, nu a putut controla o minge la mijlocul terenului. Balonul a ajuns la Gele, care a avansat și a expediat un trasor de la marginea careului.

Atacantul francez a sărbătorit reușita, dar inițal „centralul” Andrei Chivulete lăsase jocul să continue, considerând că mingea nu a depășit linia porții cu toată circumferința.

Totuși, după 30 de secunde, acesta a revenit asupra deciziei și a validat golul, după ajutorul venit din camera VAR de la Iulian Dima și Andrei Moroiță.

Golul lui Gele venise după ce Abdallah reușise să deschise scorul. Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 3-1, după încă un gol marcat de Abdallah și un penalty transformat de Selmani.

După acest rezultat, Dinamo a urcat temporar pe locul 2 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia rămâne pe locul 13, având 25 de puncte acumulate.