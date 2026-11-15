Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?” +19 foto
Jorge Jesus/ Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

Iritat de întrebările despre Ronaldo Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca: „Ce să-mi lipsească?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 13:16
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 13:16
  • Jorge Jesus (72 de ani), selecționerul Portugaliei, a răspuns ironic atunci când a fost întrebat dacă îi lipsește Cristiano Ronaldo (41 de ani), după înfrângerea suferită în fața Danemarcei, scor 1-4, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
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A fost primul meci disputat de reprezentativa lusitană de la anunțul retragerii lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională.

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Jorge Jesus, iritat de întrebările despre Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Danemarca 1-4

La conferința de presă de la finalul partidei, Jorge Jesus a fost întrebat dacă și el resimte absența fostului căpitan al Portugaliei.

„Cum să-mi lipsească, dacă nu mai face parte din echipa națională? Ce să-mi lipsească? Doar dacă ar fi să-mi țină companie.

Nu mai joacă aici și a luat deja o decizie în privința viitorului său”, a declarat Jorge Jesus, conform abola.pt.

234 de selecții
a adunat Cristiano Ronaldo în tricoul Portugaliei pentru care a marcat de 146 de ori

Jorge Jesus a comentat și faptul că suporterii portughezi au scandat numele lui Cristiano Ronaldo în timpul partidei.

„Este normal ca oamenilor să le lipsească și să nu uite ce a făcut Cristiano în cei 23 de ani la echipa națională”.

FOTO. Momente din cariera lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago

Galerie foto (19 imagini)

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
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Înaintea partidei cu Danemarca, toți fotbaliștii Portugaliei au intrat pe teren purtând tricouri cu numărul 7, în semn de respect pentru Cristiano Ronaldo.

Meciul a fost întrerupt simbolic în minutul 7, iar suporterii prezenți pe stadionul din Braga l-au aplaudat în picioare pe fostul căpitan al naționalei.

Federația Portugheză de Fotbal a decis, de asemenea, să modifice designul numărului 7 de pe tricourile echipei naționale, astfel încât versiunea purtată de Cristiano Ronaldo să rămână unică.

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Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională pe 5 noiembrie, după 23 de ani petrecuți în tricoul Portugaliei.

Decizia a venit la mai bine de o lună după conflictul cu Jorge Jesus. Pe 30 septembrie, atacantul a părăsit cantonamentul echipei naționale, după ce a aflat că nu va fi utilizat nici în partida cu Danemarca. Ronaldo fusese rezervă neutilizată și în victoria cu Norvegia, scor 2-1.

În urma acelui incident, Federația Portugheză de Fotbal l-a suspendat pentru 30 de zile și l-a amendat cu 255 de euro.

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