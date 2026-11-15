Jorge Jesus (72 de ani), selecționerul Portugaliei, a răspuns ironic atunci când a fost întrebat dacă îi lipsește Cristiano Ronaldo (41 de ani), după înfrângerea suferită în fața Danemarcei, scor 1-4, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

A fost primul meci disputat de reprezentativa lusitană de la anunțul retragerii lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională.

Jorge Jesus, iritat de întrebările despre Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Danemarca 1-4

La conferința de presă de la finalul partidei, Jorge Jesus a fost întrebat dacă și el resimte absența fostului căpitan al Portugaliei.

„Cum să-mi lipsească, dacă nu mai face parte din echipa națională? Ce să-mi lipsească? Doar dacă ar fi să-mi țină companie.

Nu mai joacă aici și a luat deja o decizie în privința viitorului său”, a declarat Jorge Jesus, conform abola.pt.

234 de selecții a adunat Cristiano Ronaldo în tricoul Portugaliei pentru care a marcat de 146 de ori

Jorge Jesus a comentat și faptul că suporterii portughezi au scandat numele lui Cristiano Ronaldo în timpul partidei.

„Este normal ca oamenilor să le lipsească și să nu uite ce a făcut Cristiano în cei 23 de ani la echipa națională”.

FOTO. Momente din cariera lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Înaintea partidei cu Danemarca, toți fotbaliștii Portugaliei au intrat pe teren purtând tricouri cu numărul 7, în semn de respect pentru Cristiano Ronaldo.

Meciul a fost întrerupt simbolic în minutul 7, iar suporterii prezenți pe stadionul din Braga l-au aplaudat în picioare pe fostul căpitan al naționalei.

Federația Portugheză de Fotbal a decis, de asemenea, să modifice designul numărului 7 de pe tricourile echipei naționale, astfel încât versiunea purtată de Cristiano Ronaldo să rămână unică.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională pe 5 noiembrie, după 23 de ani petrecuți în tricoul Portugaliei.

Decizia a venit la mai bine de o lună după conflictul cu Jorge Jesus. Pe 30 septembrie, atacantul a părăsit cantonamentul echipei naționale, după ce a aflat că nu va fi utilizat nici în partida cu Danemarca. Ronaldo fusese rezervă neutilizată și în victoria cu Norvegia, scor 2-1.

În urma acelui incident, Federația Portugheză de Fotbal l-a suspendat pentru 30 de zile și l-a amendat cu 255 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport