Portugalia a fost învinsă categoric de Danemarca, scor 1-4, la Braga, chiar în partida în care Federația Portugheză de Fotbal i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo, după retragerea acestuia de la echipa națională.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Seara care trebuia să fie una de sărbătoare pentru fotbalul portughez s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Omagiu emoționant pentru CR7, înaintea dezastrului

Primul meci al Portugaliei fără cel mai important fotbalist din istoria sa a fost unul greu de urmărit. În fața propriilor suporteri, lusitanii au cedat în fața unei reprezentative daneze care a profitat de greșelile adversarilor și a obținut o victorie categorică.

Înaintea fluierului de start, portughezii au pregătit un moment special pentru Cristiano Ronaldo. Toți jucătorii naționalei au intrat pe teren purtând tricouri cu celebrul număr 7, devenit simbolul legendei portugheze.

Momento inesquecível. 𝟳✨@Cristiano https://t.co/nU0dAYyqZQ — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

Mai mult, partida a fost întreruptă simbolic în minutul 7, pentru ca suporterii prezenți pe stadion să-i ofere lui Ronaldo o ovație în picioare.

Federația portugheză a pregătit și un omagiu permanent: designul celebrului număr 7 a fost modificat subtil, astfel încât versiunea purtată de Ronaldo să rămână unică în istoria naționalei.

A fost o seară dedicată celui care a marcat 146 de goluri în 234 de apariții pentru Portugalia și a contribuit decisiv la câștigarea Campionatului European din 2016 și a Ligii Națiunilor în 2019 și 2025.

Danemarca a stricat sărbătoarea Portugaliei

Danemarca nu a ținut cont de atmosfera specială de la Braga și a reușit să plece cu toate cele 3 puncte.

Pierre-Emile Hojbjerg a deschis scorul înainte de pauză, transformând o lovitură de la 11 metri, după un henț comis de Ruben Dias.

După revenirea de la cabine, Rasmus Hojlund a ieșit la rampă. Atacantul danez a punctat de două ori în debutul reprizei secunde și a dus scorul la 3-0.

Joachim Andersen a înscris pentru 4-0 în minutul 75, iar Bernardo Silva a reușit golul de onoare al lusitanilor în prelungiri.

Înfrângerea este cu atât mai dureroasă cu cât vine chiar la începutul unei noi perioade pentru naționala Portugaliei, după mai bine de două decenii în care Cristiano Ronaldo a fost liderul incontestabil al echipei.

Portugalia era deja calificată în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, iar un rezultat de egalitate cu Danemarca i-ar fi garantat primul loc în grupă. În schimb, danezii au obținut o victorie importantă și au redus diferența față de lider.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport