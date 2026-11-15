Sabalenka reacționează Cum s-a scuzat jucătoarea din Belarus, după ce a strigat „Ucraineni nenorociți”
Aryna Sabalenka/ Foto: IMAGO
Tenis

Sabalenka reacționează Cum s-a scuzat jucătoarea din Belarus, după ce a strigat „Ucraineni nenorociți”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 12:32
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 13:25
  • Aryna Sabalenka (28 de ani, #2 WTA) a venit cu explicații după remarca controversată din timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA).
  • Sportiva din Belarus susține că remarca sa a fost adresată unui grup de spectatori, nu adversarei sale.
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Sabalenka a fost învinsă de Elina Svitolina, scor 3-6, 6-3, 1-6, în ultimul meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, disputat la Indian Wells.

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Aryna Sabalenka și-a cerut scuze după comentariul din meciul cu Elina Svitolina

În timpul partidei, sportiva din Belarus a avut o izbucnire nervoasă.

Pe buzele acesteia s-ar fi citit: „Ucraineni nenorociți, pentru numele lui Dumnezeu” sau „Ucraineanca aia nenorocită... pentru numele lui Dumnezeu”, potrivit puntodebreak.com.

La o zi după eliminarea din competiție, Sabalenka a publicat un mesaj pe Instagram, în care a explicat ce a determinat-o să reacționeze astfel.

„Vreau să clarific un aspect legat de ultimul meu meci, care a stârnit discuții în mediul online.

Comentariul meu nu i-a fost adresat Elinei. Eram frustrată din cauza unui grup restrâns de spectatori care se bucurau într-un mod agresiv de greșelile mele și am reacționat sub impulsul emoțiilor de moment.

Cu toate acestea, ar fi trebuit să-mi gestionez frustrarea altfel și îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am jignit.

Elina a făcut un meci foarte bun și îi doresc mult succes în continuarea turneului”, a transmis Aryna Sabalenka, pe Instagram.

Story-ul postat de Aryna Sabalenka. Foto: Instagram, @arynasabalenka Story-ul postat de Aryna Sabalenka. Foto: Instagram, @arynasabalenka
Story-ul postat de Aryna Sabalenka. Foto: Instagram, @arynasabalenka

După victoria în fața Arynei Sabalenka, Elina Svitolina a trecut în semifinale de cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 6-0.

Ucraineanca va lupta pentru trofeu cu rusoaica Mirra Andreeva, care a învins-o în cealaltă semifinală pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 6-4.

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