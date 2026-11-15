Sabalenka reacționează Cum s-a scuzat jucătoarea din Belarus, după ce a strigat „Ucraineni nenorociți”

Aryna Sabalenka (28 de ani, #2 WTA) a venit cu explicații după remarca controversată din timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA).

Sportiva din Belarus susține că remarca sa a fost adresată unui grup de spectatori, nu adversarei sale.

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Sabalenka a fost învinsă de Elina Svitolina, scor 3-6, 6-3, 1-6, în ultimul meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, disputat la Indian Wells.

Aryna Sabalenka și-a cerut scuze după comentariul din meciul cu Elina Svitolina

În timpul partidei, sportiva din Belarus a avut o izbucnire nervoasă.

Pe buzele acesteia s-ar fi citit: „Ucraineni nenorociți, pentru numele lui Dumnezeu” sau „Ucraineanca aia nenorocită... pentru numele lui Dumnezeu”, potrivit puntodebreak.com.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?



These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina.



What a… pic.twitter.com/xge5dqdigZ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

La o zi după eliminarea din competiție, Sabalenka a publicat un mesaj pe Instagram, în care a explicat ce a determinat-o să reacționeze astfel.

„Vreau să clarific un aspect legat de ultimul meu meci, care a stârnit discuții în mediul online.

Comentariul meu nu i-a fost adresat Elinei. Eram frustrată din cauza unui grup restrâns de spectatori care se bucurau într-un mod agresiv de greșelile mele și am reacționat sub impulsul emoțiilor de moment.

Cu toate acestea, ar fi trebuit să-mi gestionez frustrarea altfel și îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am jignit.

Elina a făcut un meci foarte bun și îi doresc mult succes în continuarea turneului”, a transmis Aryna Sabalenka, pe Instagram.

Story-ul postat de Aryna Sabalenka. Foto: Instagram, @arynasabalenka

După victoria în fața Arynei Sabalenka, Elina Svitolina a trecut în semifinale de cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 6-0.

Ucraineanca va lupta pentru trofeu cu rusoaica Mirra Andreeva, care a învins-o în cealaltă semifinală pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 6-4.

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