Sabalenka reacționează Cum s-a scuzat jucătoarea din Belarus, după ce a strigat „Ucraineni nenorociți”

- Aryna Sabalenka (28 de ani, #2 WTA) a venit cu explicații după remarca controversată din timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA).
- Sportiva din Belarus susține că remarca sa a fost adresată unui grup de spectatori, nu adversarei sale.
Sabalenka a fost învinsă de Elina Svitolina, scor 3-6, 6-3, 1-6, în ultimul meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, disputat la Indian Wells.
Aryna Sabalenka și-a cerut scuze după comentariul din meciul cu Elina Svitolina
În timpul partidei, sportiva din Belarus a avut o izbucnire nervoasă.
Pe buzele acesteia s-ar fi citit: „Ucraineni nenorociți, pentru numele lui Dumnezeu” sau „Ucraineanca aia nenorocită... pentru numele lui Dumnezeu”, potrivit puntodebreak.com.
La o zi după eliminarea din competiție, Sabalenka a publicat un mesaj pe Instagram, în care a explicat ce a determinat-o să reacționeze astfel.
„Vreau să clarific un aspect legat de ultimul meu meci, care a stârnit discuții în mediul online.
Comentariul meu nu i-a fost adresat Elinei. Eram frustrată din cauza unui grup restrâns de spectatori care se bucurau într-un mod agresiv de greșelile mele și am reacționat sub impulsul emoțiilor de moment.
Cu toate acestea, ar fi trebuit să-mi gestionez frustrarea altfel și îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am jignit.
Elina a făcut un meci foarte bun și îi doresc mult succes în continuarea turneului”, a transmis Aryna Sabalenka, pe Instagram.
După victoria în fața Arynei Sabalenka, Elina Svitolina a trecut în semifinale de cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 6-0.
Ucraineanca va lupta pentru trofeu cu rusoaica Mirra Andreeva, care a învins-o în cealaltă semifinală pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 6-4.