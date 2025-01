Mourinho, lovitură de grație Fenerbahce îl transferă de la PSG pe fundașul dorit de Napoli și Juventus. Salariu  uriaș pentru Skriniar

Fenerbahce, echipă antrenată de Jose Mourinho, îl transferă pe Milan Skriniar de la Paris Saint-Germain.

Milan Skriniar (29 ani) a ajuns la Istanbul, unde efectuează testele medicale.

Milan Skriniar a venit gratis la Paris Saint-Germain de la Inter, care în 2017 plătise 34 de milioane de euro pentru transferul mijlocașului de la Sampdoria Genova.

Fenerbahce a trimis avionul la Paris după Milan Skriniar

Milan Skriniar, fotbalistul dorit de Jose Mourinho pentru a întări defensiva lui Fenerbahce, a fost anunțat încă din avion ca fiind noul jucător al echipei aflate pe locul 2 în Turcia.

„Milan Škriniar vine la Istanbul pentru a purta discuții în privința unui transfer pentru sezonul 2024-2025”, a anunțat Fenerbahce pe pagina oficială alături de o poză cu fundașul slovac ținând în mână tricoul galben-bleumarin.

Chiar dacă Paris Saint-Germain anunță că fundașul va fi împrumutat, Fenerbahce încearcă un transfer definitiv.

Mai mult decât atât, gruparea turcă finanțată de miliardarul Ali Koç este pregătită să îi asigure slovacului același salariu anual pe care îl încasa și la Paris: 10 milioane de euro!

Skriniar nu a rupt gura târgului la PSG

Milan Skriniar a marcat un singur gol în cele 39 de partide disputate pentru PSG. Liderul din Ligue 1 a anunțat încă din decembrie că fundașul slovac și Kolo Muani nu mai fac parte din planurile lui Luis Enrique.

Skriniar are în palmares 10 trofee, cucerite cu Zilina, Inter Milano și Paris Saint-Germain. Slovacul a mai jucat și două finale de UEFA Champions League și Europa League, ambele cu Inter Milano.

Milan Skriniar, așteptat la Istanbul cu vinul „The Special One”

Mourinho l-a convins pe Skriniar să vină la Istanbul la câteva zile după ce și-a lansat propria marcă de vin, produs în Valea Douro din Portugalia.

„Am câștigat finale. Am cucerit campionate. Realizările mele, succesul meu, munca mea, ele vorbesc de la sine. Acesta este The Special One, acum al vostru pentru a-l împărtăși cu ceilalți”, afirmă Jose Mourinho în videoclipul de prezentare.