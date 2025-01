Vinul specialului VIDEO: Jose Mourinho , antrenor și antreprenor. Portughezul și-a lansat propria marcă de vin

Jose Mourinho (61 de ani) are timp și de afaceri: și-a lansat marca proprie de vin, denumită sugestiv „The Special One”

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare ale portughezului, unde și-a prezentat minuțios produsul

Jose Mourinho nu are o viață ușoară în Turcia, unde Fenerbahce se află pe locul 2, la 6 puncte în spatele liderului Galatasaray, însă are timp să se ocupe și de afaceri.

Portughezul și-a lansat propriul brand de vinuri, care va purta eticheta atribuită lui prin succesele din ultimele decenii: „The Special One”.

Jose Mourinho și-a lansat marca de vin

În clipul de promovare a vinului, Jose Mourinho apare așezat pe un fotoliu de piele, într-un costum albastru, elegant, în timp ce vorbește despre reputația și succesul său, înainte de a-și turna un pahar din vinul său, în stilul caracteristic.

Cutia în care este livrat vinul, produs în Valea Douro din Portugalia, este decorată și cu semnătura fostului manager de la Porto, Real Madrid, Inter sau Manchester United.

„Am câștigat finale. Am cucerit campionate. Nu am fost niciodată de partea sticlei. Eu fac sticla. Preferă să nu vorbesc. Realizările mele, succesul meu, munca mea, ele vorbesc de la sine. Acesta este The Special One, acum al vostru pentru a-l împărtăși cu ceilalți”, afirmă Jose Mourinho în videoclip.

Jose Mourinho se alătură altor personalități importante din lumea fotbalului care dețin propria gamă de vinuri. Printre ei, Lionel Messi, David Ginola sau Gianluigi Buffon.

Din România, Adrian Mutu a deținut propria gamă de vinuri, realizată în Italia, denumită „Il Dieci (n.r. - Decarul)”.